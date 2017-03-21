Zabıta ekipleri buldu, polisler düğümü çözdü

İzmit Çukurbağ Mahallesi İsmail Çakmak Sokak’ta park halindeki bir otomobili çalan hırsızlar, baskı balatası bozuk olduğu için aracı fazla uzağa götüremeden terk etmek zorunda kaldılar.

BIRAKIP KAÇTILAR

Başiskele’de özel bir şirkette çalışan Sercan Erçelik’e ait 41 AJ 472 plakalı otomobil, gece geç saatlerde İzmit Çukurbağ Mahallesi İsmail Çakmak Sokak üzerinde park halindeyken düz kontak yapılarak hırsız ya da hırsızlar tarafından çalındı. Sabah saat 10.10’da Karabaş Mahallesi Halit Molla Sokak üzerinde, pek düzgün park edilmemiş aracı gören zabıta durumu polise haber verdi. Asayiş Büro ekipleri, aracın kelebek camının kırık olduğunu, kapının zorlandığını gördü. Kısa araştırma sonucu aracın sahibine ulaşıldı. Sercan Erçelik’in de aracının çalındığından öyle haberi oldu. Erçelik, baskı balatası bozuk olduğu için aracı bir haftadır kullanmadığını söyledi. Polis parmak izi tespiti yaparak, hırsız ya da hırsızları soruşturmaya başladı.

Kerim YAVUZ



