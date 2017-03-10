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Zabıta Müdürü Özbayraklı, pazar esnafını denetledi

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Zabıta Müdürü Özbayraklı, pazar esnafını denetledi
Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne atanan Ali Özbayraklı, sahaya inerek denetimlere başladı.

Kartepe Belediyesi'nin müdürler arasındaki rotasyonu sonrası Zabıta Müdürü olarak görevlendirilen ve Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde 10 yılı aşkın süredir görev yapan Özbayraklı, ilk iş olarak pazarcı esnafını denetledi. Semt pazarlarının standart niteliklere kavuşturulması, alıcı ve satıcıların daha iyi şartlarda buluşturulması amacıyla pazar denetimlerinin aralıksız süreceğini ifade eden Zabıta Müdürü Özbayraklı, pazarda hem esnaf hem de alışverişe gelen vatandaşlara Başkan Üzülmez’inde sevgi ve selamlarını iletti.

'Hayırlı işler, kazancınız bol ve bereketli olsun' dilekleriyle esnafa hatır soran ve istekleri olup olmadığını öğrenen Özbayraklı, “Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez, pazarcı esnafımızı çok önemsiyor. Sizlerin de bu güven ve önemin bilinci ile vatandaşlarımızın kaliteli ve sağlıklı ürünlere ulaşmasını sağlamaya devam edeceğinize inanıyorum. Zabıta Müdürlüğü olarak biz de ekiplerimiz ile üzerimize düşen görevi yapacak, varsa eksik ve yanlışlar tespit edeceğiz” dedi.

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