“Zabıtalara kendini savunma hakkı verilsin”

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası(BEM-BİR-SEN) Kocaeli Şubesi geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan Ali Bağçiçek’e yönelik kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen saldırıyı kınayan bir basın açıklaması yaptı.

Kocaeli Fuarı içinde bulunan Zabıta Daire Başkanlığı’nda gerçekleşen basın açıklamasına Memur Sen’e bağlı sendikaların başkanları ve zabıta çalışanları katıldı. Basın açıklamasını BEM-BİR-SEN Kocaeli Şube Başkanı Sadican Aygen okudu.

BEM-BİR-SEN Kocaeli Şube Başkanı Sadican Aygen açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

-“Zabıta çalışanlarının uğradığı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Zabıta çalışanları 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun belirlediği süre ve zamana bağlı çalışmamakta, günün her saatinde yerel yönetimlerde kolluk kuvveti olarak görev yapmaktadır. Halkın sağlığından, güvenliğinden ve esenliğinden sorumludur. Her gün en az 200 kanunu takip etmek zorundadır. Kaçak gıda maddelerinden, kaçak yapılaşmadan, işportacısına kadar halkın sağlığını ve güvenliğini ilgilendiren bütün konularda riskli görevler yapmaktadır. Almış olduğu sorumluluk gereği görevini yerine getirirken hakaret, darp, yaralanmaya uğrayan zabıtalar, zaman zaman da görevi başında bu sorumluluğunu canıyla ödemektedir. Artık yaşanan olaylara dur deme vakti gelmiştir. Zabıta çalışanları koruma güvencesine ivedilikle kavuşturulmalıdır. Zabıta çalışanları diğer kamu çalışanlarından farklı olarak uzun süreli gece gündüz demeden görev yapmakta, buna karşılık gerçek emeklerinin çok altında maaş almaktadır.

HER AN ÖLÜMLE BURUN BURUNA

Zabıta memurlarımız savunmasız ve korumasız bir şekilde sokakların insafına terk edilmektedir. Zabıtaya kendini savunma ve korunma hakkının verilmesi şarttır. Zabıta memurlarının riskli bir memur grubu içinde yer alarak zor şartlarda görev yapmakta ve her an ölümle burun buruna gelmektedir. Bu son olaylar bir kez daha göstermiştir ki, canı pahasına mücadele eden zabıta çalışanları kendilerini savunacak herhangi bir araç yoktur. Telsizlerinden başka hiçbir teknik donanımı olmayan zabıtalar, görevleri sırasında her türlü delici, kesici hatta ateşli silah taşıyan seyyar satıcılara karşı tek başına kalmaktadır. Yaşanan bu menfur saldırıları şiddet ve nefretle kınıyor, yaralı zabıta kardeşlerimize acil şifalar dilerim. Bu güne kadar görevi başında hayatını kaybetmiş başta zabıta memurlarımız olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum.”

Ayşegül KALAYCI