Zafer Cantürk: Organ bağışı farkındalığı arttırılmalı

Organ nakli için her organın kendine has kriterlerinin bulunduğunu belirten Prof. Dr. Zafer Cantürk , "İlaç ve diğer tıbbi yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda organ nakli önemlidir. Güncel konulardan örnek verirsek geçtiğimiz günlerde ünlü halterci Naim Süleymanoğlu’nun karaciğer fonksiyonları yetersiz kaldı. Karaciğer protein ve enerji üretme işlevlerini yerine getiremedi. Bu gibi durumlarda organ nakli ihtiyaç haline gelebilir. Yasalarda belirlenen nitelikleri taşıyan herkesin organ bağışı yapabileceğini dile getiren Prof. Dr. Cantürk, “4. dereceden akrabaya kadar organ nakli yapılabilir. Gerekli şartları sağlamayanlar organ bağışı yapamaz. Bu kısıtlamalar organ nakli ticaretinin önüne geçmek için getirilmiştir. Yani yasalara göre gönüllü de olsa kimse kimseye organını akrabalık olmadan bağışlayamaz. Kadavradan yani beyin ölümü gerçekleşen kişiden ise ailesinin onayıyla organ alınabilir” ifadesinde bulundu. Batı ülkelerinde daha çok kadavradan organ nakli yapıldığını aktaran Prof. Dr. Cantürk, batı ülkelerinde 100 nakilden 80’inin kadavradan yapıldığını belirtirken bu oranın Türkiye’de ise yüzde 25 civarında olduğunu söyledi.