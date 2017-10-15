Zafer Etiyopyalı atletin oldu

Darıca'da altıncı kez düzenlenen Uluslararası Darıca Yarı Maratonu rekor katılım ile başladı. Yaklaşık bin 250 profesyonel atletin katıldığı 6. Uluslararası Darıca Yarı Maratonu’nda halk koşusuna ise 8 binin üzerinde vatandaş katıldı. Toplam 20 kilometre uzunluğundaki zorlu parkurda birinciliğe ulaşan isim ise 1 saat 3 dakika 36 saniyelik derecesi ile Etiyopyalı atlet Derara Desalegn Hurisa oldu. Hurisa’yı ikinci olarak 1 saat 3 dakika 41 saniyelik derece ile Sang Bernard Cheruiyot isimli atlet takip ederken, Kalipus Lomwai ise 1 saat 3 dakika 42 saniyelik derecesi ile üçüncü olarak yarışı tamamladı.





Vali, rektör ve başkan da koştu

6. Uluslararası Darıca Yarı Maratonu’nda Halk Koşusu etabına eski milli atlet olan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ile birlikte Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zekeriya Özak da katıldı. Yapılan koşunun ardından basın mensuplarına açıklama yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Bugün gerçekten bir şölen havası içerisinde 6. Uluslararası Darıca Yarı Maratonu koşuluyor. Gerek yabancı atletlerin gerekse de milli sporcularımızın büyük katılım göstermesi ve özellikle halkımızın katılımı ile birlikte 10 bine yakın insanımızın katıldığını söyleyebiliriz. Bu yarışın giderek kaliteli bir organizasyona dönüştüğünü hep birlikte gördük. Bundan dolayı da çok mutluyum. Çok doğru bir iş yaptığımızı görüyoruz” şeklinde konuştu.





“Bu yarışın kalitesi gittikçe artacak”

Uluslararası Atletizm Federasyonu tarafından maratonların kategorilere ayrıldığını belirten Başkan Karabacak, “Tüm bunların yanında inşallah bu sene bronz kategorisini yakalamış olacağız. Bu hususta Uluslararası Atletizm Federasyonu’nun belirlemiş olduğu Altın, Gümüş ve Bronz kategorileri var. Avrupa’da şu anda 4 tane Bronz kategoride Yarı Maraton koşuluyor. Bu seneki yarışla birlikte inşallah biz de beşinci olarak bu listeye dahil olacağız. Önümüzdeki yıl ve sonraki yıllar içerisinde de Gümüş ve Altın kategorilere doğru yükselmeye devam edeceğiz. Bu yarışın kalitesi gittikçe artacak. Tabii ki Türkiye’nin olimpiyatlara dahil olduğu bir zaman dilimi içerisinde böylesine önemli organizasyonları bir ilçe belediyesinin fevkalade güzel ve çok önemli bir durum” ifadelerini kullandı.