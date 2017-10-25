Zafer Hoca’dan kadınlara ‘meme kanseri’ uyarıları

Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları (DER-MEK) bünyesinde düzenlenen sağlık seminerinde Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Utkan, katılımcılara meme kanserinden korunmanın yolları ile ilgili bilgiler verdi. Dumlupınar Mahallesi’nde yer alan Kusachi DER-MEK binasında gerçekleşen semineri İlçe Halk Eğitim Müdürü Muhammet İpekdal, Derince Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Lokman Karaaslan, DER-MEK kursiyerleri ve vatandaşlar ilgiyle takip etti. Yaklaşık bir saat boyunca devam eden seminerde konuşan Prof. Dr. Zafer Utkan, meme kanserinde erken tanının önemi ile ilgili bilgilendirmede bulundu.