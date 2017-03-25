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Zafer Zengin: “Diksiyon kendinize yatırım yapmaktır”

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Zafer Zengin: “Diksiyon kendinize yatırım yapmaktır”
Kocaeli Barosu tarafından düzenlenen TRT Spikeri Sayın Zafer Kiraz’ın eğitmen olarak katıldığı  “Etkili Konuşma ve Vücut Dili” konulu panel İzmit Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Panele Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe ve baro üyeleri katıldı 

Zafer Zengin sunumunda şu ifadelere yer verdi:
“Sesiniz son anınıza kadar terk etmez. İnsanın kendine yabancı 2 şeyi vardır. Birincisi kendi sesinizi tam olarak duyamazsPanele Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe ve baro üyeleri katıldı.ınız. İkincisi kendinizi aynada ters, kamera  olduğu gibi  görünürsünüz. Diksiyon dediğiniz şey kendimize yatırım yapmaktır. Diğer meslektaşlarınızdan bir adım öne çıkmak isterseniz diksiyon eğitimi almanız gerekir.  Parlamentoda en çok avukat kökenli insanlar vardır. Lavaboya gidiyorum değil tuvalete gidiyorum deyin. Evde babanıza tuvalete gidiyorum diyorsunuz. Gereksiz kibarlık yapmayın. Günde 50 ila 70 arasında sözcükle yaşıyoruz. Cümle kurulamıyor. Erkek ile kadın arasındaki sözcük farkı yarı yarıya. Erkek 2 bin kadın 4 bin sözcük ile yaşıyor. Erkeklerin daha çok sözcük öğrenmesi gerekiyor. Mesleki değil özel yasamda lazım olur. Toplam 128 bin sözcüğümüz var.

ALGI YONETİMİNE DUYARLI OLUN
Bundan sonra basına Kocaeli Başsavcısı veya  Ağır Ceza Hakimi  açıklama yapacak. 12 yıldır televizyon seyretmiyorum. Hiç bir faydasını görmedim. Algı yönetimine karşı çok duyarlı olmanız lazım. Son 5 yıldır çok kullanıyorlar. Eskiden adi psikolojik savaştı. Eskiden Güneydoğu’dan diziler çok vardı. Açılım sırasında ağırlıklıydı. Simdi asker dizileri başlıyor. Silahlı kuvvetleri ile ilgili imajın düzeltilmesi gerekiyor. Artık algı yönetimi de saklanmıyor. Algı yönetimi; bir merkezden milyonlarca yere hükmetmektir. Olaylara objektif ve tarafsız bakılmalı. Tek kanaldan değil bir çok kanaldan bakılmalıdır. Sizinle ilgili çok acımasız şeyler yazılıyor. Pek sevilmiyorsunuz. Bir imaj değişikliğine ihtiyaç olabilir mi. “

Ayşegül Kalaycı

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