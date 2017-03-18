Zaferin 102. yılında nefes kesen tören

Gölcük ilçesinde 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı nedeniyle düzenlenen tören nefes kesti.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında şehit yakınları, gaziler, emekli subaylar ve vatandaşlar, Donanma Komutanlığında TCG Gökova, TCG Göksu fırkateynleri ve TCG İmbat hücumbotuyla seyre çıktı. Gruplar halinde Poyraz Limanı'na getirilen ziyaretçiler, buradan gemilere bindi.

Etkinlik, Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele'nin ev sahipliğinde, Deniz Kurmay Yüzbaşı Rüştü Sezer komutasındaki TCG Gökova fırkateyni ve diğer gemilerde verilen öğlen yemeğiyle başladı.

Seyir faaliyetleri kapsamında İzmit Körfezi'ne açılan gemilerden Deniz Yüzbaşı Sezer komutasındaki TCG Gökova ile Deniz Kurmay Albay Mustafa Kızıldağ komutasındaki TCG Göksu fırkateynleri arasında ilk olarak posta çantası alıp verme eğitimi yapıldı.

Daha sonra Sea Hawk helikopteri tarafından gemiye iniş kalkış eğitimi gerçekleştirildi.

Gemiler, yangın eğitiminin ardından dönüşe geçerken etkinlikte misafirlere fırkateynler hakkında bilgi verildi.

Seyre, Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, şehit yakınları, gaziler, emekli subaylar, vatandaşlar ve askeri yetkililer katıldı.

TCG Çanakkale denizaltısı, TCG Turgutreis fırkateyni ve TCG Yarbay Kudret Güngör lojistik destek gemisi de vatandaşlarca ziyaret edildi.

"Çok anlamlı bir etkinlik"

Etkinliğe katılan Zeytinoğlu, yaptığı açıklamada, Çanakkale Deniz Zaferi'nin tarihte önemli bir yerinin bulunduğunu söyledi.

Donanma Komutanlığının zafere verdiği değeri gemileri halka açarak gösterdiğini ifade eden Zeytinoğlu, "Halkın gemileri ve personeli daha iyi tanıması açısından bunun önemli bir adım olduğuna inanıyorum. Emekli subaylar da geziye katılıyorlar. Çok anlamlı bir etkinlik olmuş. Bir taraftan ülkemizin belki kurulmasına neden olmuş olan zaferin kutlamasını yapıyoruz diğer taraftan da askerimizle donanmamızla bir araya geliyoruz." diye konuştu.

Kore Gazisi 85 yaşındaki Mustafa San da etkinlikte yer almaktan onur ve gurur duyduğunu anlatarak, askeri personelin kendisiyle ilgilendiğini ve fırkateyni gezdirdiğini kaydetti.

Fırkateynleri ve diğer gemileri çok beğendiğini dile getiren San, bu gemilerin donanmanın geldiği seviyeyi gösterdiği bildirdi.

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