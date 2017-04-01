  • BIST 88.947
  • Altın 146,010
  • Dolar 3,6292
  • Euro 3,8822
  • Kocaeli 7 °C

Zarar ortaya çıktı! Aralarında Fahri Kasırga'nın evi de var

»
Zarar ortaya çıktı! Aralarında Fahri Kasırga'nın evi de var

FETÖ'cü pilotların 15 Temmuz gecesi TBMM, TÜRKSAT, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ve Özel Harekat Daire Başkanlığı ile Polis Akademisi Başkanlığına attıkları bombalar nedeniyle 80 milyon liralık kamu zararı meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel sekreteri, Kocaeli eski Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Kasırga'nın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında evinin zarar gördüğü ortaya çıktı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Akıncı Üssü'ndeki darbe faaliyetlerine ilişkin hazırlanan iddianamede, darbecilerin neden olduğu kamu zararı da gözler önüne serildi. 

Buna göre, darbe faaliyetini organize eden yönetici şüphelilerin talimatlarıyla 15 Temmuz gecesi, Akıncı Üssü'nden kalkan uçak ve helikopterler tarafından TBMM, Genelkurmay Başkanlığı, Gölbaşı Polis Özel Harekat Dairesi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı, TÜRKSAT tesisleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşak ve civarı, Jandarma Genel Komutanlığı, MİT Müsteşarlığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binaları bombalandı.

FETÖ'cü pilotların attığı bombalar nedeniyle TBMM'de 19 milyon 472 bin 380, TÜRKSAT'ta 7 milyon 27 bin 655, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binalarında 7 milyon 349 bin 500, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığında 40 milyon, Özel Harekat Daire Başkanlığında 6 milyon 341 bin 879, Polis Akademisi Başkanlığında 553 bin 420 lira olmak üzere toplam 80 milyon 744 bin 834 lira kamu zararı oluştu. 

KASIRGA'NIN EVİ DE ZARAR GÖRDÜ

Öte yandan, iddianamede bombalamalar nedeniyle otomobil, dolmuş gibi araçlar ve evlerde oluşan hasarlara ilişkin bilgiler de yer aldı. 

Özel Harekat Daire Başkanlığına atılan bomba nedeniyle 35 polisin uzun namlulu silahları ile banka ATM'sinin zarar gördüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına atılan bomba nedeniyle de 6 kişinin aracına zarar verildiği belirtildi.

İddianamede, TBMM'ye atılan bombada da 7 kişinin aracına hasar verildiği, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki Köprülü Kavşak ve otoparka atılan bombalar sonucunda Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Kocaeli eski Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Kasırga'nın eşi Aynur Kasırga ile 2 kişinin daha evinde, 1 kişinin de aracında zarar oluştuğu bildirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binası ve yakınına atılan bombalar sonucunda 1 otomobilde, uçakların ses hızını geçerek alçak uçuş yapmaları nedeniyle de 42 kişinin ev ve iş yerlerinde camların kırıldığı anlatıldı.

Akıncı Üssü iddianamesi tamamlandı

 

Bu haber toplam 857 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Özlü, “Türkiye, geçmişte çok zaman kaybetti”31 Mart 2017 Cuma 16:36
  • Erdoğan'dan Başkan Doğan'a yurt teşekkürü31 Mart 2017 Cuma 15:48
  • Karaosmanoğlu, “2023 ve 2071’in Türkiye’sine evet diyoruz”31 Mart 2017 Cuma 15:05
  • TÜGVA İzmit’i Bilal Erdoğan açtı31 Mart 2017 Cuma 12:59
  • Bakan Özlü, OSB Başkanları ile buluştu31 Mart 2017 Cuma 12:10
  • Bilal Erdoğan:“Mevcut sistem kriz üreten sistemdir”31 Mart 2017 Cuma 11:34
  • Doğan, 'Avrupa'dan izin alacak değiliz'31 Mart 2017 Cuma 11:18
  • Körfez'de dev yatırıma bakanlı açılış31 Mart 2017 Cuma 11:09
  • “Topyekün ve yürekten ‘evet’ diyoruz”31 Mart 2017 Cuma 11:00
  • Bakan Özlü ilimizde31 Mart 2017 Cuma 09:01
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti