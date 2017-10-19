Zarife Şengöz vefat etti
İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Dağlı Sokak No.2 adresinde ikamet eden Seka emeklisi merhum Bekir Şengöz’ün eşi Zarife Şengöz (80) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.
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Elektrik Öğretmeni Adem Şengöz, karikatürist Muhammet Şengöz’ün de aralarında bulunduğu 6 çocuk annesi Zarife Şengöz’ün cenazesi Mehmet Ali Paşa Camii’nden alınarak Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
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