Kocaeli25 °C

  1. HABERLER

  2. VEFAT

  3. Zarife Şengöz vefat etti
Zarife Şengöz vefat etti

Zarife Şengöz vefat etti

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Dağlı Sokak No.2 adresinde ikamet eden Seka emeklisi merhum Bekir Şengöz’ün eşi Zarife Şengöz (80) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.

A+A-

Elektrik Öğretmeni Adem Şengöz, karikatürist Muhammet Şengöz’ün de aralarında bulunduğu 6 çocuk annesi Zarife Şengöz’ün cenazesi Mehmet Ali Paşa Camii’nden alınarak Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

 

 

 

Bu haber toplam 68 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.