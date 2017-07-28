Zaten maksat “Üzüm yemek”

Uzun meslek hayatımın en ilginç iki gününü yaşadım. Çarşamba ve perşembe günleri bu köşede yazdığım yazılar, daha yayınlanmadan geçersiz hale geldi.

26 Temmuz Çarşamba günkü gazetenin bu sütunlarında, nisan ayında oluşturulan komisyonların belirlediği, önümüzdeki 4 yıl için geçerli olacak emlak vergisine esas yeniden değerlendirme oranlarının neden askıya çıkartılmadığını, vatandaşın bu konuda bilgilendirilmediğini yazdım. Çarşamba günkü gazete baskıya girmeden, yani daha yazı yayınlanmadan, apar topar emlak vergisine esas olacak arsa metrekare bedelleri İzmit Belediyesi tarafından açıklandı.

Dünkü gazetenin bu sütunlarında temmuz ayı başında UKOME toplantısında il genelindeki ulaşım fiyatlarına zam kararı alındığını, ama Büyükşehir Belediyesi ulaşım dairesinin hala bu zam oranlarını tarifelere uygulayıp, ilimizdeki hangi hatta toplu taşıma ücretinin kaç para olduğunu belirleyip açıklamadığını yazdım.

Elbette, benim her gün sabahın köründe gelip, ertesi günkü gazete için yazdığım yazıların, daha yayınlanmadan birilerinin eline geçtiğini hiç aklımın ucundan geçirmiyorum. Ama gerek emlak vergisine esas olacak metrekare bedelleri, gerekse toplu taşıma tarifeleri için bazı yetkililerle telefon konuşmaları yapmıştım. Muhabir arkadaşlara her gün bu iki konuyu soruyor, yetkilileri sıkıştırmalarını istiyorum.

Benim yazılar belki yayınlanmadan geçersiz hale geldi. Ama maksat hasıl oldu. Emlak vergisi mükellefleri askıya çıkan listeleri inceleyip, kendilerine haksızlık yapıldığını düşünüyorlarsa, 7 Eylül’e kadar itiraz edip, dava açabilecekler. Her gün ilimizdeki toplu taşıma araçlarını kullanan insanlar, 1 Ağustos günü yeni zamlar uygulanmadan önce bindikleri minibüslerde veya otobüslerde Kent Kart’larından kaç para çekileceğini bilecekler.

Hayatım boyunda birilerini salt eleştirmek, zor duruma düşürmek, hedef almak adına yazı yazmadım. Hep bu kent için, bu kentte yaşayan insanlar için iyi, olumlu bir şeyler olsun diye yazdım.

Üst üste iki gün yazdığım yazılarda amaç her zamanki gibi “Bağcı dövmek” değil, “Üzüm yemek” ti. Bu şehirde vatandaşı ilgilendiren konularda sorumluluk makamında oturan kişilerin biraz daha hızlı, biraz daha üretken çalışmaları gerektiğini düşünüyorum. Emlak vergisine esas yeni metrekare değerlerinin, oranı belirlenmiş toplu taşıma zamlarının halka açıklanmaması bence büyük bir yavaşlık, vatandaşı umursamazlık örneğiydi. “Ben yazdım oldu” deme lüksüm yok. Çünkü her iki konu da aslında benim gazeteye yazdığım gün, yani gazetede yayınlanmadan önce çözüldü.

Maksat hasıl olsun da benim yazılarım çöpe gitsin. Hiç umurumda değil. Umarım, bundan böyle yerel yönetimlerde sorumluluk makamında oturanlar halkı ilgilendiren konularda ellerini biraz daha çabuk tutarlar.

Deplasmanda başlamak iyidir

Yeni futbol sezonu, adım adım yaklaşıyor. İki hafta sonra Süper Lig’de mücadele başlayacak. 26 Ağustos’ta kentimizin takımlarının mücadele ettiği 2’nci ve 3’üncü Lig’lerde maçlar başlayacak.

Bizi ilgilendiren fikstür önceki gün çekildi. Her zaman sezonun ilk maçını deplasmanda oynamak avantajdır. İlk maçımızı, hemen ilimizin komşusu olan İstanbul Sultanbeyli’de oynayacağız. Alt liglerdeki bütün İstanbul takımları güçlüdür. Sultanbeyli de, belediyesinin, yerel siyasetin desteklediği güçlü bir kulüp. İlk maç için Sultanbeyli’ye gideceğiz. Yakın, günübirlik deplasman... Bu maçtan puan veya puanlar alırsak, büyük moral kazanacağız. İzmit’te ilk maç, 2’nci hafta Uşakspor ile. Uşak son yıllarda sporda büyük hamleler yaptı. Uşakspor 2’nci Lig’e bu yıl çıktı. Güçlü kadro kurdular. Bu maç da zor olacak. 3’üncü hafta bu kez Tekirdağ’a gideceğiz. Kocaeli-Tekirdağ arasında son yıllarda bir rekabet oluştu. Zor maç olacak. Ama sonbaharda, üstelik balık sezonu açılmışken Tekirdağ keyifli bir deplasman olabilir.

4’üncü hafta İzmit’e Urfa Karaköprü geliyor. Bu takım da geçen sezon çok zor bir grupta BAL’dan 3’üncü Lig’e yükseldi. İlk dört maç sonunda 12 puan yapmışsak, o havayla uzak ara şampiyon oluruz. 8-10 puan yapmışsak, kesinlikle Play-Off’a veya zirveye oynarız. 5-6 puan toplamışsak, ligin orta sıra takımı olarak mücadelemiz devam eder. İlk 4 maçta 5 puanın altında kalırsak, önümüzdeki sezon ligde barınma mücadelesi yapacağız demektir. İlk 4 maç Kocaelispor için önemli. Biz şimdi önce Sultanbeyli deplasmanını düşünelim. Her takım için sezonun ilk maçı en önemli maçtır. Bunu deplasmanda oynamak da avantajdır.

Terim’in istifası yeni bir dönem

Son yıllarda ülkemizde toplumu küçük görmek, “Ben büyük adamım. Ben ne dersem odur. Ben istediğimi yaparım.” havası basmak moda olmuştu. Basını aşağılamak, basını yok saymak ve sürekli basın mensuplarına hakaret etmek de öyle.

Kendilerini imparator, herkesin babası ilan edenler çıkmıştı. Astığı astık, kestiği kestik tipler...

Bir yere kadar gidiyor bu tarz. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in şahsında patladı olay. Terim çok eleştiriliyordu. Futbolcusuyla, basınla, kendisini eleştiren herkesle açık açık kavga ediyordu. Fatih Terim olarak her şeyi yasal sınırlar içinde yaparsın da, Türkiye Futbol Direktörü sıfatıyla biraz ağır olmak gerekirdi. Son olarak damatlarının polemiği nedeniyle gidip bir işyerini bastı. Adam dövmeye kalktı. Sonra, kendisini haklı göstermeye çalıştı, “Ben Fatih Terim’im, istediğimi yapar, kızdığımı döverim.” demeye getirdi.

Olmadı, yemedi... Hürriyet’te bir Rüştü Rençber çıktı, Terim’i adeta gömdü. Sonunda Futbol Federasyonu da Terim’in sözleşmesini fes etti. Bu bir değişimdir Türkiye için. Bir futbol olayının ötesinde, bir Milli Takım Teknik Direktörü değişiminin ötesinde bir durumdur.

Hiç kimse Terim’in arkasında duramadı. Hiç kimse Terim’in son yaptıklarını savunamadı. Bu bir toplumsal değişim sinyalidir. Önemlidir.

Şampiyonluk favorim İstanbul Başakşehir

2017-2018 futbol sezonu yaklaşırken, takımlarımız Avrupa’da boş göstermeye başladı. G.Saray Avrupa liginin ön elemesinde İsveç’in 5’inci sınıf takımı karşısında rezil oldu, elendi.

Çarşamba gecesi tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne katılan İstanbul Başakşehir, ön elemede Belçika’nın Club Brugge takımı ile deplasmanda oynadı. Maçın 15’inci dakikasında 2-0 geriye düşen Başakşehir, 2’nci yarıda 3-2 öne geçti. Talihsiz bir golle maçı 3-3 bitirdi. 2 Ağustos’ta İstanbul’daki rövanşta büyük olasılıkla Başakşehir Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalacak.

Çarşamba gecesi çok uykum gelmesine rağmen Bruge-Başakşehir maçını bırakamadım. Abdullah Avcı müthiş bir takım kurmuş. Yeni transferler mükemmel. Düşünün maçın 2’nci yarısında Başakşehir değişiklik yapıyor, oyuna Gökhan İnler, Tunay Torun gibi isimler giriyor.

Önümüzdeki sezon Süper Lig’de benim favorim İstanbul Başakşehir. Borç batağına sürüklenen 4 büyükler karşısında hem kulüp yapısı düzgün, hem kadrosu inanılmaz, hem hocası mükemmel olan Başakşehir’in çok daha şanslı olduğunu ve Türk futbolunda bir devrim yaparak şampiyonluğa ulaşabileceğini düşünüyorum. Başakşehir takımı büyük talihsizlikler olmazsa, Şampiyonlar Ligi’nde de iş yapacaktır.