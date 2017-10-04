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Zayıflama ilacı öldürdü, evinden çıkanlar şoke etti

Zayıflama ilacı öldürdü, evinden çıkanlar şoke etti

Körfez'de bir kadın kullandığı zayıflama ilacı nedeniyle hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgilere göre; Körfez Çamlıtepe Mahallesi'nde kardeşiyle birlikte yaşayan Ayşe Karakaş (57) isimli kadın internetten sipariş ettiği zayıflama ilacını bir süre kulandı. İlacın  dozunu aşan Karakaş rahatsızlanarak  Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Karakaş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ayşe Karakaş, Çamlıtepe Kemal Sadi Şirin Camii’nde kılınan öğlen namazından sonra Körfez Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.

 

3 KAMYON DOLUSU ÇÖP

 

Öte yandan Körfez Çamlıtepe Mahallesi Nalan Sokak'ta Ayşe Karakaş'ın çevresinden topladığı çöpleri evine doldurması nedeniyle mahalle sakinleri muhtara şikayette bulundu. Eve giden Çamlıtepe Mahalle Muhtarı Mehmet Işık, evin çöple dolu olduğunu ve çevreye ağır kokular yayıldığını gördü. Bunun üzerine durum Körfez Belediyesi'ne bildirildi. Körfez Belediyesi zabıta ve temizlik işleri personeli evden 3 kamyonet dolusu çöp çıkardı. 

 

 Binali ASLAN

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