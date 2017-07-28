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Zehir tacirlerine büyük darbe

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Zehir tacirlerine büyük darbe
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik son 1 ay içerisinde yapılan çalışmalar kapsamında önemli operasyonlara imza atıldı.

30 Haziran tarihinde ilimizde yapılan operasyon sonucu 65 plakalı kamyonun içerisinde çek yat olarak tabir edilen yatağın taban kısmında bulunan süngerin altına gizlenmiş 21 paket halinde toplam ağırlığı 23 kilo uyuşturucu eroin maddesi ele geçirildi, konu ile ilgili iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.

19 Temmuz'da Kocaeli TEM Otoyolu üzerinde yapılan yol uygulaması sırasında durdurulan 43 plakalı yolcu otobüsü içerisinde ve yolcularda yapılan aramalar neticesinde; otobüsün arka kapısı yanında bulunan su dolabının içerisine gizlenmiş 6 paket halinde toplam ağırlığı 3 kilo uyuşturucu eroin maddesi ele geçirildi, uyuşturucu madde naklinde kullanılan yolcu otobüsü muhafaza altına alınarak, otobüs şoförleri ile muavin gözaltına alındı.

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26 Temmuz tarihinde Kocaeli TEM Otoyolu üzerinde gerçekleştirilen bir başka operasyonel çalışmada ise; 34 plakalı araç içerisinde narkotik detektör köpeği vasıtasıyla yapılan arama neticesinde aracın ön motor kaputunun boşluklarına gizlenmiş 15 kilo 500 gram uyuşturucu toz esrar maddesi ele geçirildi, uyuşturucu madde nakli gerçekleştirdiği tespit edilen bir şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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Son bir aylık dönem içerisinde “Uyuşturucu Madde Nakli ve Ticareti Yapmak” suçundan toplam 6 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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