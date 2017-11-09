Zehir tacirlerine operasyon! 7 kişi tutuklandı

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

6-8 Kasım tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliğince, sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Karamürsel'de uyuşturucu ticareti yapan 7 ve uyuşturucu kullanan 8 toplam 15 kişi tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan operasyon kapsamında şahıslardan 205, 15 gram esrar, 0.95 gram sentetik kannabionid uyuşturucu maddesi, 41 adet ecstasy maddesi ele geçirildi. Şahılar gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 7 şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanarak ceza evine gönderilirken, 8 şahsa ise ‘’uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak’’ suçundan dolayı adli işlem yapıldı.

Kerim YAVUZ