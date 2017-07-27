Zehir tacirlerine operasyon! Çok sayıda gözaltı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Narkotim ekipleri, son aylarda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova’da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan 89 şahsa işlem yapıldı. Torbacı olarak tabir edilen 31 şahıs tutuklandı, 8’i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bugüne kadar yapılan operasyonlarda 258.26 gram bonzai, 574 adet uyuşturucu hap, 1.758,15 gram esrar, 192,14 gram metamfetamin maddesi ve 7 adet ruhsatsız silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar hızla ve kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

