Zehra Aratemur vefat etti
İzmit Cedit Mahallesi Sırakavaklar Sokak No.2 adresinde ikamet eden demir doğramacı merhum Burhan Cahit Aratemur’un eşi Zehra Aratemur (80) kalp krizi nedeniyle vefat etti.
A+A-
Kocaeli Gazetesi çalışanlarından Birol Aratemur ile birlikte 2 çocuk annesi Zehra Aratemur’un cenazesi Topçular Ulu Camii’nden alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Bu haber toplam 71 defa okunmuştur
Etiketler : Zehra Aratemur, vefat
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.