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Zehra Aratemur vefat etti

Zehra Aratemur vefat etti

İzmit Cedit Mahallesi Sırakavaklar Sokak No.2 adresinde ikamet eden demir doğramacı merhum Burhan Cahit Aratemur’un eşi Zehra Aratemur (80) kalp krizi nedeniyle vefat etti.

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Kocaeli Gazetesi çalışanlarından Birol Aratemur ile birlikte 2 çocuk annesi Zehra Aratemur’un cenazesi Topçular Ulu Camii’nden alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

 

 

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