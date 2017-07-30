ZEKİ ADAM ŞANSA İNANMAZ

Gelin isterseniz bir kariyer testi yapalım. Aşağıdaki soruların içinden bir tanesini seçelim bakalım.

SORU ŞU ;

Kedinin biri ağaca çıkmış ve inmek bilmiyor.

Kediyi o ağaçtan indirmek için ne yaparsınız?

“Burada biraz düşünün ve cevabınıza göre kariyer analizinizi aşağıda bulun.”

1- Ağaca kendiniz tırmanırsınız.

2- Ağaca merdiven dayayıp tırmanırsınız.

3- “Gel pisi pisi” diye kediyi çağırırsınız.

4- Dişi bir kedi bulup ağacın altına getirirsiniz.

5- İtfaiye gibi kurtarıcı görevlileri ararsınız.

SONUÇ

1- Ağaca tırmandıysanız:

Cesur ve girişkensiniz… İyi bir satış temsilcisi olursunuz.

2- Ağaca merdiven dayayıp tırmandıysanız:

Hedefe nasıl ve hangi yöntemlerle ulaşacağınızı planlaya biliyorsunuz…

İyi bir halkla ilişikler müdürü olursunuz.

3- “Gel pisi pisi” diye bağırdıysanız; Saflık derecesinde iyimsersiniz…

Ne yaparsanız yapın, sakın kendi işinizi kurmaya kalkmayın.

4- Dişi bir kedi bulup ağacın altına getirdiyseniz;

Kendi işinizi kurup çok başarılı ve ünlü olabilirsiniz…

5- İtfaiye gibi kurtarıcı görevlileri aradıysanız;

Sorumluluğu başkalarına atmayı iyi beceriyorsunuz…

İyi bir üst düzey yönetici olursunuz.

İsterseniz gelin şimdi bir analiz yapalım. Umuyorum ki herkes yukarıda sorulan sorulardan birini kendine bir cevap olarak seçmiştir. Yani kendini bu arda tanıma fırsatı da bulmuştur herhalde .Bir insan hayatta başarılı olmak istiyorsa önce kendini iyi tanımalı.Ben neyim,neler yapabilirim,hedefim nedir gibi soruları kendine sormalıdır.Bu soruları kendine sorduktan sonra hedefine varmak için çok çalışmalıdır.

Şuna inanın dünyada branşlarında başarılı olmuş tüm insanlar, başarı merdivenlerini hiçbir zaman elleri cebinde tırmanmamışlardır. Ve şunuda iyi bilin ki başarı ne şans, nede tesadüftür. Çünkü bedava peynir sadece fare kapanında bulunur. Hiç unutmam mezun olduğum okulun iç duvarın da bir veciz söz yazılıydı. “Zeki adam şansa inanmaz” diye.

Hayatın her alanında başarılı olmak istiyorsanız, birkere içinizde mücadele azminiz olacak. İki mesleğinizde iyi yetişmiş olacaksınız. Üç sosyalleşmiş olup insanlarla iletişim sorununuz olmayacak. Eğer saydığım bu özellikler üzerinizde yoksa ,istediğiniz üniversiteyi bitirin başarılı olma şansınız çok zordur. Hayatta sadece bilgi sahibi olmanız, başarılı olmanız anlamına gelmez. Eğer sosyalleşmemiş veya insanlarla iletişim sorununuz varsa , karşı tarafa bilginizi aktarmanız veya kendinizi ifade etmeniz çok zordur. Artık bilgi ve iletişim çağında herkesin bir alternatifi var. Aslında herşeyi de bilmek zorunda değilsiniz. Her şeyi yarım, yamalak bileceğinize , bir şeyi bilin ama tam bilin.

Bakın bir işyerine iş başvurusu yaptığınızda size ilk sorulacak soru hangi okul mezunusunuz , ikinci olarak da uzmanlık konunuz nedir olacaktır. Eğer bu sorulan soruya ne iş verirseniz yaparım dediğiniz anda o iş yerinden alacağınız cevap,sizin gibi bir elemana ihtiyacımız yok olacaktır. Çünkü hiçbir zaman bir insanın her şeyi tam olarak bilmesi veya ,her işi tam yapabilmesi mümkün değil .

Bir insan önce sıradan adam olmak yerine, aranan adam olmaya gayret etmeli. Sadece gayret etmekte yetmez, planlı çalışmak lazım. Sadece planlı çalışmakta yetmez. Yaptığınız planın uygulanabilir olması lazım. Hani anlatılır. Fareler bir gün toplanıp aralarında konuşmaya başlamışlar. İçlerinden biri arkadaşlar demiş şu kedilerden kurtulmasına kurtulamayız da hiç olmazsa bize doğru yaklaştıkların da haberimiz olacak bir şey bulalım da canımızı kurtaralım artık deyince içlerinden biri aklıma çok güzel bir fikir geldi. İsterseniz gelin onu uygulayalım demiş.

Ne yapalım biliyor musunuz? Kedinin boynuna bir zil asalım bize yaklaşınca çalar ve bizlerde hemen oradan kaçarız deyince bütün fareler tamam çok güzel bir fikir bunu hemen uygulayalım deyip ortak bir karar almışlar. Yalnız içlerinde ki yaşlı bir fare bu ortak karardan sonra gülmeye başlamış. Bütün fareler neden güldüğünü merak edip sormuşlar. Yaşlı fare demiş ki tamam kedinin boynuna zil asacaksınız da, o zili kedinin boynuna hanginiz asacak onu merak ediyorum. Onun için güldüm demiş. Çünkü bir planı yapmak ayrı şey, o planı uygulamak ayrı şeydir. Bu haftalıkta bu kadar yeter herhalde. .Herkese iyi pazarlar.