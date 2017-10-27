Zengin’den Aydın’a kutlama
Aile ve Sosyal politikalar Gençlik Spor Kulübü Yönetim Kurulu kurucusu ve yönetim kurulu üyesi İshak Zengin, Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyon yönetimine seçilen Murat Aydın’ı kutladı.
A+A-
Aynı zamanda kulübün basın sözlülüğünü de üstlenen Zengin, “Başkanımızı yeniden konfederasyon yönetiminde görmek bizi hem gururlandırdı, hem çok mutlu etti. Yeni seçilen konfederasyon yönetimine hayırlı olsun diliyor, Başkanımıza görevinde içtenlikle başarı temenni ediyoruz” dedi.
Bu haber toplam 85 defa okunmuştur
Etiketler : İshak Zengin
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.