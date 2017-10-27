Zengin’den Aydın’a kutlama

Aynı zamanda kulübün basın sözlülüğünü de üstlenen Zengin, “Başkanımızı yeniden konfederasyon yönetiminde görmek bizi hem gururlandırdı, hem çok mutlu etti. Yeni seçilen konfederasyon yönetimine hayırlı olsun diliyor, Başkanımıza görevinde içtenlikle başarı temenni ediyoruz” dedi.