Zeynep Gündoğan vefat etti
Kartepe ilçesi Derbent Mahallesi Bağlar Yolu Sokak No.3 adresinde ikamet eden Özel Hastane çalışanı Bircan Gündoğan’ın eşi Zeynep Gündoğan(48) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti.
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2 çocuk annesi Zeynep Gündoğan’ın cenazesi Derbent Merkez Camii'nden alınarak Şirinsulhiye Mezarlığında toprağa verildi.
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