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Zeynep Gündoğan vefat etti

Zeynep Gündoğan vefat etti

Kartepe ilçesi Derbent Mahallesi Bağlar Yolu Sokak No.3 adresinde ikamet eden Özel Hastane çalışanı Bircan Gündoğan’ın eşi Zeynep Gündoğan(48) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti.

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2 çocuk annesi Zeynep Gündoğan’ın cenazesi Derbent Merkez Camii'nden alınarak Şirinsulhiye Mezarlığında toprağa verildi.

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