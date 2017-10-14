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Zeynep Merih Bozdağ vefat etti

Zeynep Merih Bozdağ vefat etti

Yalova Çiftlikköy Siteler Mahallesi Gazi Abdullah Erbaş Caddesinde ikamet eden SEKA emeklisi Kubilay Bozdağ’ın eşi Zeynep Merih Bozdağ (66) kanser nedeniyle vefat etti.

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2 çocuk annesi Zeynep Merih Bozdağ’ın cenazesi Fevziye Camiinden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.

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