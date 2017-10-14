Zeynep Merih Bozdağ vefat etti
Yalova Çiftlikköy Siteler Mahallesi Gazi Abdullah Erbaş Caddesinde ikamet eden SEKA emeklisi Kubilay Bozdağ’ın eşi Zeynep Merih Bozdağ (66) kanser nedeniyle vefat etti.
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2 çocuk annesi Zeynep Merih Bozdağ’ın cenazesi Fevziye Camiinden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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