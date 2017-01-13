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Zeytinburnu'nda bina çöktü

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Zeytinburnu'nda bina çöktü
Zeytinburnu'nda bir binanın çökmesi sonucu bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Zeytinburnu'nda Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde bulunan ve 2015 yılının Aralık ayında boşaltıldığı belirtilen 6 katlı bina, saat 16.40 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Çökmenin ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, zabıta ve AFAD ekibi sevk edildi.

Enkaz çevresine güvenlik şeridi çekilirken, bölgenin su, elektrik ve doğalgaz akışı kesildi.

Bir kişi hayatını kaybetti

Olay yerine gelen ekipler, çökme sonucunda binanın yakınında bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda yaralanan 5 kişi de ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekipler, geniş bir alana yayılan enkazın altında birinin bulunup bulunmadığını araştırıyor. Çalışmalara eğitimli köpekler de destek veriyor.

İstanbul İtfaiyesi de bölgede 17 araç ve 55 personelle enkaz kaldırma çalışmaları yapıyor.

Çevre binalarda hasar oluştu
Bu arada, çökme sonucu binanın yanındaki akaryakıt istasyonu ve çevre binalarda da hasar oluştu.

Öte yandan, ambulansların geçişlerini kolaylaştırmak için kısa bir süre tramvay seferlerinin Bağcılar-Zeytinburnu ve Kabataş-Akşemsettin arasında yapıldığı belirtildi.

 

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