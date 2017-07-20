Zeytinoğlu: "Başarılı Gümrük Birliği Türkiye AB ilişkilerini canlandırır"

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ve Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Brüksel’de gerçekleştirilen 36. Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi toplantısında yaptığı sunumda Gümrük Birliği’nin modernizasyonu önemine dikkat çekerek, “Başarılı bir Gümrük Birliği tam üyelik hedefi doğrultusunda Türkiye AB ilişkilerini canlandıracak.” değerlendirmesini yaptı.

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile birlikte AB komisyonundan üst düzey yetkililer, bürokratlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, “Türkiye ve AB arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin nasıl geliştirilebileceği, Gümrük Birliği ve AB entegrasyonunun ilişkilerin geleceği üzerindeki etkileri” konuları ele alındı.

Toplantıda Gümrük Birliğinin Modernizasyonu konusunda bir sunum yapan İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sunumunda Gümrük Birliğindeki sorunlar ve çözüm önerilerine değindi.

Türkiye ile AB’nin iki önemli ticari partner olduğunu vurgulayan Ayhan Zeytinoğlu Gümrük Birliği Modernizasyonu sürecine dikkat çekti. Gümrük Birliği modernizasyonu ile ilgili iki önemli konuya değinen Zeytinoğlu, süreçten beklentilerin yanı sıra, sürecin tamamlanması aşamasındaki zorluklardan söz etti.

Türkiye ile AB arasındaki ortak çıkarlara rağmen bazı sorunların yıllardır çözülemediğine vurgu yapan Zeytinoğlu AB’nin çok taraflı ticaretten ikili ticaret anlaşmalarına kaydığını, serbest ticaret anlaşması yapılan ülkelerin AB ve Türkiye pazarına ayrıcalıklı erişimden faydalanmasına karşın, Türkiye’nin bu anlaşmalara taraf olmadığı için menfaat elde edemediğini belitti. Anlaşmazlıkların çözümü konusunda bir mekanizmanın kurulması gerektiğini vurgulayan Zeytinoğlu; ulaşım kotaları, vize ve Gümrük Birliğinin tarım, hizmetler ve kamu alımlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi konularına değindi.

Sunumun sonunda Türk iş dünyası olarak, Gümrük Birliği görüşmelerinin başlamasının hem Türkiye hem AB için adil ve verimli bir süreç getireceğini beklediklerini belirten Zeytinoğlu, “Bu sürecin sadece Gümrük Birliği ilişkisini modernleştirmekle kalmayacağını, aynı zamanda tam üyelik nihai hedefi doğrultusunda Türkiye ve AB ilişkilerini canlandıracağını düşünüyoruz.” dedi.

Toplantının sonunda Türkiye ve AB tarafının üzerinde uzlaştığı ortak bildiri kabul edildi. Ayrıca IKV Başkanı Zeytinoğlu görüşmeleri sırasında AB Komisyon Başkanı Jean Claude Juncker ile de bir araya geldi.