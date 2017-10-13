Zeytinoğlu: Birkaç şehre daha uçuş istiyoruz

"Cengiz Topel Havaalanı'ndan birkaç şehre daha uçuş istiyoruz" diyen Zeytinoğlu, “Ulaştırma Bakanımıza Değirmendere Yüzbaşılar – Körfez arasında arabalı vapur seferleri talebimiz olmuştu. Bakanımız başta olumsuz baktı. Sadece P plakalı servis araçları için arabalı vapur seferlerinin, şehir içi trafiği çok rahatlatacağını belirttik. Kendisi bunu olumlu değerlendirdi. Cengiz Topel Havaalanı'ndan birkaç şehre daha uçuş istiyoruz. Bunun için sizinle birlikte Cumhurbaşkanımızı İlimizde ağırlama yönünde girişimlerde bulunmayı arzu ediyoruz. Oda olarak burada garanti verme konusunda gücümüz yettiği kadar destek olmak istiyoruz. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı illerinin de bu projede yer almasının faydalı olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Çiğdem ARMAĞAN

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