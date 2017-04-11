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Zeytinoğlu: Cari açığı düşürmek için...

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Zeytinoğlu: Cari açığı düşürmek için...
Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, gelecek ay yıllık cari açıkta baz etkisiyle biraz gerileme beklediklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yazılı açıklamasında,

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2017 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

 Son altı aydır yıllık cari açığın yatay seyrettiğini vurgulayan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Cari açık şubat ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 564 milyon dolar artarak 2 milyar 527 milyon dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık cari açık rakamı ise 33 milyar 747 milyon dolara yükseldi. Geçen yıla göre dış ticaret açığının artmasının yanında turizm gelirlerindeki düşük performansın, cari işlemler hesabının açık vermesinde etkisi olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki ay yıllık cari açıkta baz etkisi ile biraz gerileme bekliyoruz. Cari açığın seyrini önümüzdeki aylarda ihracat ve turizm gelirleri değiştirecek."

Zeytinoğlu, cari açığın düşürülmesi için yatırımların ve yabancı sermaye girişlerinin arttırılması gerektiğine işaret ederek, "Doğrudan yatırımlarda ocak ve şubat aylarında gerileme söz konusu. Henüz yatırımları çekme konusunda istediğimiz ivmeyi yakalayamadık. Önümüzdeki dönemde istikrar ortamının da sağlanmasıyla daha somut sonuçlar elde edebileceğimiz

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