Zeytinoğlu: 'Diplomatik kriz bir an önce aşılmalı'

Kocaeli Sanayi Odası’nın (KSO), Mart ayı meclis toplantısı bugün yapıldı. KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Hollanda ile Türkiye arasındaki diplomatik krizin bir an önce aşılmasını beklediklerini duyurdu.

Hollanda ile yaşanan krize değinen KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “İlimizin Hollanda’ya olan toplam ihracatı 2016 yılında 534 milyon dolar. Yaşanan bu diplomatik krizin bir an önce aşılmasını ve sorunun her iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere zarar vermemesini temenni ediyoruz” dedi.

Kocaeli Sanayi Odası’nın (KSO) Mart ayı meclis toplantısı bugün Hasan Tahsin Tuğrul başkanlığında odanın toplantı salonunda gerçekleşti. Meclise Başkan Ayhan Zeytinoğlu ve meclis üyeleri katılırken bu ay ki toplantının konuğu ise Piri Reis Üniversitesi Rektörü Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Oral Erdoğan oldu. Erdoğan katılımcılara “Ekonomide yeni dönem, yeni arayışlar” konulu görüşlerini aktardı. KSO meclisinde oda eksper listesinde yapılacak ilaveler görüşüldü ve meslek komitesi sunuşlarının yapıldığı 7 maddelik gündem yer aldı.

TÜRKİYE ENGELLENMİŞ BİR ÜLKEYDİ

Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Oral Erdoğan, “Bize emanet edilen varlık fonlarının, şeffaf olması ve Türkiye ekonomine katkı sağlaması gerekiyor. Şahsımız ve kurum adına değil tüm ülke adına bunu yönettiğimizi biliyorum. Türkiye varlık fonunda ısrarla engellenmiş bir ülkeydi. 90’lı yıllardan beri varlık fonunu kurulmasını öneren biriydim. Fakat gecikmeler oldu. Bütçe içinden kaynak nasıl yaratılabilir? şeklinde çok çalışıldı. Geçmişte hükümet içinde de bu konu çok tartışıldı. Şimdi baktığımız noktada çok ciddi şekilde varlık değeri oluşmuş durumda” diye konuştu.

2009’DA KRİZ TEĞET GEÇTİ

Erdoğan şunları söyledi: “ Türkiye şu an ekonomi duruma baktığımızda ortalama dünya ekonomisi üzerinde vasat durumunda. Sorun istikrarsızlığı. Aşırı büyüme ve ara sıra çökmesidir. Türkiye’yi zora sokan durum enflasyonun olması. Küresel borç verilerine göre; Türkiye’de bu oran yüzde 30’lrın altına düşürüldü. Türkiye’nin krizde olmamasının sebebi en düşük küresel borç verisi olmasıdır. Ama istihdamda sorun yaşıyoruz. Türkiye’nin kişi başına düşen geliri düzelttik. Ama bunlar yeterli değil hedef 25- 30 bin dolar olması gerekir. 2009’da kriz teğet geçti. Tam hissedemedik, çarptı. Türkiye durumu çok fena kurtardı. Real sektör çöktü. 15 Temmuz ve referandum süreci ekonomiyi etkiledi. Cumhurbaşkanı başta olmak üzere seferberlik başladı. Herkes istihdama yöneldi. Ama Türkiye ekonomisini toparlayacak gibi gözüküyor.

HOLLANDA’DA 400 BİN TÜRK NÜFUSU VAR

Tüketicinin güveninin artması lazım. Ekonomi güven endeksinde 2017 başında ciddi toparlanma var. Kredi büyüme hızında kamu bankaları eliyle yavaşlayan ekonomiyi canlandırma adımları atıyor. İşsizlik oranı 2011 yılından sonra ciddi arttı. Cari açıkla büyüme devam ederse sorun devam edecek” ardında konuşma yapan KSO Başkanı Hollanda ile yaşanan krize değindi. Zeytinoğlu, “Bunu ikili ilişkilerimize kara bir leke olarak görüyoruz. Oradaki vatandaşlarımıza terörist muamelesi yapılmasını kınıyoruz. Hollanda hükümetinin büyük bir yanılgıya düşerek dış politikalarını, iç politikaya malzeme etmelerini endişe ile karşılıyoruz. Hollanda’da yaklaşık 400 bin Türk kökenli nüfusumuz var.23 bin civarında girişimcimiz faaliyet gösteriyor” diye konuştu.

KRİZ BİR AN ÖNCE AŞILMALI

2016 yılında Hollanda’ya olan ithalatımız 3 milyar dolar, ihracatımız ise 3,6 milyar dolar olduğunun altını çizen Zeytinoğlu, “Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı sermaye içinde Hollandalı firmaların payı yüzde 16.2.500 Hollandalı firma ile ilk sırada yer alıyor. Doğrudan yatırım tutarı toplam 22 milyar dolar. İlimizde de 23 Hollanda sermayeli firmamız bulunuyor. Toplam yabancı sermayeli firmalarımızın yaklaşık yüzde 10’una tekabül ediyor. İlimizin Hollanda’ya olan toplam ihracatı 2016 yılında 534 milyon dolar. Yaşanan bu diplomatik krizin bir an önce aşılmasını ve sorunun her iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere zarar vermemesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İTHALAT YÜZDE 15 ARTTI

Şubat ayı ekonomisini değerlendiren Zeytinoğlu, “İhracat 12,1 milyar dolar. Yüzde 2 azaldı.İlk iki aylık dönem, önümüzdeki aylarda ihracatımızda artışların devam edeceğini işaret ediyor. İthalat 15,8 milyar dolar. Yıllık yüzde 1,6 arttı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76,6’ya çıkmasını da olumlu değerlendiriyoruz. Bir ay önceki yüzde 72,4 idi. 2016 ortalaması yüzde 71,8. İlimiz dış ticaret verilerine bakarsak Şubat ayında ihracat 1,8 milyar dolar. Yüzde 27 arttı. İthalat 3 milyar dolar. Yüzde 15 arttı. Şubat ayında Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 15’ini gerçekleştirdik” açıklamasında bulundu.

İSTEDİĞİMİZ İVMEYİ YAKALAYAMADIK

Zeytinoğlu, şöyle devam etti:

“Reel efektif döviz kuru Şubat ayında; 88.83 seviyesine yükseldi. Üstelik Şubat ayı TÜFE aylık; yüzde 1 artmış olmasına rağmen. REK’e göre şubat ayında TL reel olarak yüzde 1,3 değer kazandı. REK 100 olsa, bugünkü dolar kuru 3,24 seviyesinde olması gerekiyor. Sanayi üretim endeksinin aylık bazda yüzde 1,3 arttı. Geçen yılın ocak ayına göre ise yüzde 2,6 arttı. Sanayi üretimi endeksi başta GSYH olmak üzere birçok ekonomik göstergelerin öncüsü. Özellikle otomotiv yüzde 28,4 eczacılık, gıda, elektronik gibi ihracata yönelik sektörlerde canlanma olduğunu görüyoruz. Beklentimiz bu büyümenin artarak devam etmesi yönündedir. Cari Açık yıllık 33,2 milyar dolar aylık açık 2,8 milyar dolar. Ocak ayı cari açıkta hizmetler dengesindeki kaybın büyük etkisi var bir evvelki yıla göre yüzde 29 gerilemiş. Diğer taraftan açığın finansmanı kısmında, doğrudan yatırımlarda geçen yıla göre yüzde 54 düzeyinde gerileme var. Henüz yatırımları çekme noktasında istediğimiz ivmeyi yakalayamadık”

Çiğdem ARMAĞAN