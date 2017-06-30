Zeytinoğlu: “Dış ticaret açığı arttı”

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi.

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu TÜİK tarafından açıklanan 13,6 milyar dolar ihracat ve 20,9 milyar dolar ithalat rakamlarını değerlendirerek, “Mayıs ayında ihracatımız geçen yıla göre yüzde 12,5 artarak 13,6 milyar dolar ve ithalatımız yüzde 21,7 artarak 20,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracattaki artış hızımız ithalattaki artış hızının gerisinde kaldığı için dış ticaret açığımız yüzde 43 artarak 7,3 milyar dolara ulaştı.” dedi.

Zeytinoğlu mayıs ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 70,4’den yüzde 65,1’e gerilediğine dikkat çekerek “Mayıs ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 70,4’den yüzde 65,1’e geriledi. 2016 yılının ortalaması yüzde 72 civarındaydı. İhracatımızdaki artış memnuniyet vericidir ancak doların düşmesiyle ithalattaki artışın gerisinde kalmıştır.” açıklamasını yaptı.

İhracat artışına en fazla katkının mayıs ayında da otomotiv sektöründen geldiğinin altını çizen Zeytinoğlu, “Mayıs ayında otomotiv sektörünün ihracatı yüzde 32 seviyesinde arttı. İhracatı artan diğer sektörler; makine, elektrik ve demir-çelik oldu. İthalatta ise en büyük artışın yüzde 237 ile altın, kıymetli taşlar, mücevher grubunda olduğunu görüyoruz. ” dedi.

