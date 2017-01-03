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Zeytinoğlu, "Enflasyon rakamları sürpriz yaptı"

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Zeytinoğlu, "Enflasyon rakamları sürpriz yaptı"
Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, enflasyon rakamlarına ilişkin, "Döviz kurlarındaki artış, maliyetleri ve enflasyonu tetikledi.

Dövizdeki bu artış, geçen ay enflasyona yansımamıştı, bu ay yansımasını gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) geçen yılın aralık ayında aylık bazda yüzde 1,64, yıllık olarak da yüzde 8,53 artış gösterdiğini hatırlattı.

Enflasyon rakamlarının kendileri için sürpriz olduğunu bildiren Zeytinoğlu, "Döviz kurlarındaki artış, maliyetleri ve enflasyonu tetikledi. Dövizdeki bu artış, geçen ay enflasyona yansımamıştı, bu ay yansımasını gördük." ifadesini kullandı.

Zeytinoğlu, üretici fiyatlarının ise geçen yıla göre yüzde 9,94 artarak, bu yılın en yüksek düzeyine ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sektörlere göre üretici fiyat endeksine baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü dışında tüm sektörlerde artış olduğunu görüyoruz. Ana sanayi gruplarında ise yıllık en fazla artışın yüzde 13,83 ile ara mallarında, aylık en fazla artışın yüzde 5,1 ile enerji mallarında gerçekleştiğini görüyoruz. Üretim maliyetleri açısından sanayiciler için üretici fiyatlarındaki enflasyonu çok önemsiyoruz." 

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