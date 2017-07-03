Zeytinoğlu, “Enflasyonda gerileme hız kazanacak”

TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verilerini değerlendiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, mevcut ekonomik konjonktürün önümüzdeki aylarda enflasyonda düşüş eğiliminin hız kazanacağını gösterdiğini söyledi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu, TÜFE’nin haziran ayında, aylık yüzde 0,27’lik düşüşle yıllık yüzde 10,90’a, ÜFE’nin ise aylık yüzde 0,07’lik artışına rağmen baz etkisiyle yıllık yüzde 14,87’ye gerilediğini belirterek, “Mayıs ayında enflasyondaki yükseliş trendi kırılarak yönünü aşağı çevirmişti. Haziran ayında da beklediğimiz gibi enflasyondaki düşüş devam etti. Bu düşüşte döviz kurlarındaki gerileme ve mevsimsel etkiler ve alınan tedbirlerle gıda fiyatlarındaki gerilemenin etkisini görüyoruz. Önümüzdeki ay bu düşüşün bir miktar daha hızlanarak devam edeceğini tahmin ediyoruz ve TÜFE’de 1 puan gerileme bekliyoruz.” dedi.

ÖNEMSİYORUZ

Yurtiçi üretici fiyatlarında aylık bazda yüzde 0,07’lik sınırlı bir artış olduğunu belirten Zeytinoğlu, “Üretim maliyetleri açısından üretici fiyatları enflasyonunu çok önemsiyoruz. Döviz kurlarının gerilemesiyle önümüzdeki ay ÜFE’de de bir miktar gerileme olacağını bekliyoruz. Haziran ayında ham petrol ve doğal gaz yüzde 13,44, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 4,12 ve bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 0,69 ile bir ay önceye göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanında imalat sanayi sektöründe aylık yüzde 0,05’lik artışla yıllık fiyat artışının yüzde 16,49 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Geçen ay bu oran yüzde 16,77 idi. İmalat sanayi kalemindeki yıllık artış, ÜFE’deki genel artışın üzerinde olmasına rağmen kademeli olarak gerilemesini olumlu değerlendiriyoruz.” dedi.

Zeytinoğlu TÜFE’de aylık bazda en fazla düşüş gösteren grubun yüzde 1,25 ile giyim ve ayakkabı olduğunu söyleyerek, “Haziran ayında ana harcama gruplarında gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,06, ulaştırmada yüzde 0,84, haberleşmede yüzde 0,39 ve eğlence ve kültürde yüzde 0,14 düşüş gerçekleşti.” dedi.

-Haziran ayı ihracatını olumlu değerlendiriyoruz

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan haziran ayı geçici dış ticaret verilerini de değerlendiren Zeytinoğlu, “Haziran ayında ihracatımız geçen yıla göre yüzde 2,07 artarak 13 milyar 159 milyon dolar ve ithalatımız 19 milyar 180 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yıllık olarak sürekli artış eğiliminde olan 12 aylık ihracatımız ise 148 milyar 419 milyon dolara yükseldi.” dedi.

Dış ticaret açığının haziran ayında yüzde 8,57 azalarak 6 milyar 21 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirten Zeytinoğlu, “Yılın başından itibaren ihracatımızda sürekli artış olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Ancak önümüzdeki dönem baz etkisi ile dış ticaret açığının artacağından endişe duyuyoruz.” dedi.

Zeytinoğlu ilk altı aylık döneme ilişkin değerlendirmesinde, “Ocak-Haziran döneminde ihracatımızın yüzde 8,2 artarak 77 milyar 472 milyon dolar, ithalatımızın ise yüzde 8,7 artarak 108 milyar 326 milyon dolar olarak gerçekleşmesini olumlu karşılıyoruz. Bunun yanında yatırım malları ithalatında tedbir alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu kalemdeki yüzde 21,2’lik azalış bizim istediğimiz bir tablo değil.” dedi.