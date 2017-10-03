Zeytinoğlu enflasyondaki artışı değerlendirdi: Merkez Bankası'nın sınırları zorlaması gerekebilir

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu enflasyon rakamlarını değerlendirdi. TÜFE'nin eylül ayında aylık yüzde 0,65'lik artışla yıllık yüzde 11,20 yükseldiğini belirten Ayhan Zeytinoğlu, "Önümüzdeki aylarda enflasyondaki artışı sınırlandıracak önlemlerin devreye alınıp enflasyondaki yükselişin önlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için Merkez Bankası'nın sınırları zorlaması gerekebilir" dedi.

TÜİK tarafından açıklanan eylül ayı enflasyon verilerinin aylık ve yıllık bazda beklentilerin biraz üzerinde olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, "TÜFE'nin eylül ayında aylık yüzde 0,65'lik artışla yıllık yüzde 11,20'ye yükseldiğini, ÜFE'nin ise yüzde 0,24 artışına rağmen baz etkisiyle yıllık yüzde 16,28'e gerilediğini görüyoruz. Aylık bazda gıda fiyatlarındaki gerilemenin pozitif etkisine rağmen okulların açılmasıyla eğitim harcamaları, giyim ve ayakkabı alt kalemlerindeki yükseliş ve petrol fiyatlarının yükselmesiyle etkilenen ulaştırma fiyatlarındaki artışın enflasyonda arttırıcı etkisini görüyoruz. OVP'de 2017 yılı için hedeflenen yüzde 9,5 düzeyindeki enflasyon hedefi gıda kaynaklı etki ve alınan tedbirlerle ulaşılabilir görünüyor" diye konuştu.

Eylül'de bir miktar iyileşmeyle yıllık yüzde 16,28 olan üretici fiyatlarının TÜFE'ye kademeli yansımalarının görülebileceğine dikkat çeken Zeytinoğlu, şöyle konuştu:

"Yüzde 16,28 gerçekleşen ÜFE'nin bir önceki aydan 0,06 puan gerilemesinin TÜFE'yi bir miktar aşağıya çekebilir. Ana metallerde yıllık fiyat artışı yüzde 48,38, kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 41,77, ham petrol ve doğalgazda ise yüzde 33,41 olarak açıklandı. İmalat sanayi sektöründeki yıllık fiyat artışının ise yüzde 17,98 olduğunu görüyoruz"