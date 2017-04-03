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Zeytinoğlu enflasyonu değerlendirdi: Yıl sonunda...

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Zeytinoğlu enflasyonu değerlendirdi: Yıl sonunda...
Zeytinoğlu, "Yılın ortasından itibaren döviz kurlarındaki toparlanma ile üretici maliyetlerinin TÜFE’yi aşağı çekeceğini tahmin ediyoruz. Yıl sonunda yüzde 8 olan enflasyon hedefinin yakalanabileceğini temenni ediyoruz." dedi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yılın ortasından itibaren döviz kurlarındaki toparlanma ile üretici maliyetlerinin Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) aşağı çekeceğini tahmin ettiklerini, yıl sonunda yüzde 8 olan enflasyon hedefinin yakalanabileceğini bildirdi.

 Zeytinoğlu, mart ayı enflasyon rakamları ve mart ayı geçici dış ticaret verilerini değerlendirdiği yazılı açıklamasında, enflasyondaki yükselişin bir süredir devam eden döviz kurlarındaki artıştan kaynaklandığını, gelecek aylarda özellikle kur etkisinin ortadan kalkmasıyla enflasyonun da düşüşe geçeceğini belirtti.

Döviz kurlarındaki gerilemeyle bir sonraki aydan itibaren enflasyonda düşüş beklediğini aktaran Zeytinoğlu, "Döviz kurlarındaki artışın fiyatlar üzerindeki etkisi devam ediyor. Önümüzdeki aylarda dövizde önemli bir hareket olmazsa bu etki kaybolacak. 2008 yılının ekim ayından bu yana TÜFE en yüksek orana ulaştı. Döviz kurunun artışındaki maliyetlerden kaynaklı ÜFE’deki artışın hala TÜFE’yi artırdığını görüyoruz. Önümüzdeki ayda ÜFE’de gözlenecek hafif artışın TÜFE’yi yüzde 11,5’un üzerine çekebileceğini tahmin ediyoruz. Yılın ortasından itibaren döviz kurlarındaki toparlanma ile üretici maliyetlerinin TÜFE’yi aşağı çekeceğini tahmin ediyoruz. Yıl sonunda yüzde 8 olan enflasyon hedefinin yakalanabileceğini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan mart ayı geçici dış ticaret verilerine de değinen Zeytinoğlu, mart ayı ihracat artışındaki performansı, ekonomide düzelme sinyali olarak yorumladıklarını kaydetti.

Zeytinoğlu, mart ayında ihracatın geçen yıla göre yüzde 13,7 artarak 14 milyar 504 milyon dolar olarak gerçekleştiğini hatırlatarak, "12 aylık ihracatımız 145,8 milyar dolar oldu. Orta Vadeli Programda öngörülen 2017 yılının ihracat hedefi 153,3 milyar dolar olarak belirlenmişti. Bu hızla gidersek hedefi aşabiliriz. Diğer taraftan ithalatımız yüzde 7 artarak 19 milyar 9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı yüzde 10 gerileyerek 4 milyar 505 milyon dolar oldu. Bu gerilemenin cari açığa olumlu yansıyacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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