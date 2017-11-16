Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Ağustos ayında işsizlik oranının yüzde 10,6'ya gerilemesini olumlu değerlendirdiklerini belirterek, "İşgücündeki olumlu gelişmelerin ekonomik canlanmanın işareti olduğunu biliyoruz ve bu açıdan da sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz" dedi.

TÜİK tarafından açıklanan ağustos ayı işsizlik oranında istihdamdaki yükselişi değerlendiren Ayhan Zeytinoğlu, "Geçmiş yılların trendine baktığımızda Ağustos ayında işsizlik oranında artış beklerken, yüzde 10,6'ya gerilemesini olumlu değerlendiriyoruz. Bunda istihdam oranının işgücüne katılma oranından daha fazla artmasının etkisi var. Temmuzdan ağustosa 33 bin kişinin iş gücüne katıldığını ve 70 bin istihdam ile iş gücüne katılanların iki katından fazlasına iş imkanı sağlandığını memnuniyetle görüyoruz. Diğer taraftan işgücündeki olumlu gelişmelerin ekonomik canlanmanın işareti olduğunu biliyoruz ve bu açıdan da sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde ise sezonsal olarak işsizliğin artış trendinde devam edeceğini, ancak baz etkisiyle geçen yılın gerisinde gerçekleşeceğini düşünüyoruz" dedi.

OLUMLU SONUÇLAR GÖRECEĞİMİZE İNANIYORUZ

Genç nüfustaki işsizlik oranının temmuz ayına göre gerilemiş olmasına rağmen yüzde 20,6 ile hala geçen yılın üzerinde olmasına dikkat çeken Zeytinoğlu, "Gençlerdeki işsizlik oranını çok önemsiyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın açıklamalarından teşvik uygulamalarının tekrar masaya yatırıldığını biliyoruz. Bu kapsamda gençlerimize yönelik hem eğitim hem istihdam alanında yapılacak çalışmalarla, genç nüfustaki işsizliğin azaltılması noktasında olumlu sonuçları göreceğimize inanıyoruz" diye konuştu.