Zeytinoğlu: “İhracat artışı, otomotiv, hava ve uzaydan”

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu TÜİK tarafından açıklanan düzeltilmiş dış ticaret rakamlarını değerlendirdi.

Zeytinoğlu, “Haziran ayında gerçekleşen 13,2 milyar dolar ihracata en büyük katkı otomotiv ile hava ve uzay taşıtları faslından geliyor” dedi.

306 MİLYON DOLAR FAZLA İHRACAT

Zeytinoğlu, şunları söyledi:

“Haziran ayında ihracata en büyük katkı yine otomotiv ve otomotiv yan sanayinden geldi. Diğer taraftan hava taşıtları, uzay taşıtları, bunların aksam ve parçaları faslındaki yüzde 500’e varan artış dikkat çekici. Bu fasılda geçen yılın aynı dönemine göre 306 milyon dolar fazla ihracat yapmışız. Bu fark benzer şekilde geçen yılın aynı dönemine göre 301 milyon dolar fazla ihracat yaptığımız otomotiv sektörünü geçiyor. Yüksek teknolojili ürünleri içeren bu iki sektörün ihracata verdiği katkıyı çok olumlu değerlendiriyoruz”

DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTACAK

Dış ticaret açığının haziran ayında yüzde 9 azalarak 6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Zeytinoğlu, “Haziran ayında dış ticaret açığının gerilemesi memnuniyet vericidir. Ancak yılın kalan yarısında baz etkisi ile dış ticaret açığının artacağından endişe duyuyoruz. Diğer taraftan yıllık 148,4 milyar dolara yükselen ihracatımızın, ikinci yarıda beklediğimiz olumlu gelişmeyle zirve yaparak 157 milyar dolara ulaşma potansiyeli olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

