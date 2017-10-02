Zeytinoğlu: İhracat artışları ekonomimiz için olumlu

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Eylül ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Zeytinoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine ilişkin, "Eylül ayında ihracatımız geçen yıla göre yüzde 8,7 artarak 11 milyar 849 milyon dolar, ithalatımız yüzde 30,7 artarak 19 milyar 993 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yıllık olarak sürekli artış eğiliminde olan 12 aylık ihracatımız ise 153 milyar 536 milyon dolar oldu. İhracat artışları üretim artışlarının işareti olduğundan ekonomimiz için olumlu bir gelişme olarak görüyoruz" diye konuştu.

Zeytinoğlu dış ticaret açığındaki yüzde 85'lik artışa dikkat çekerek, "Döviz kurlarındaki gevşemeyle eylül ayında ithalat artışında bir ivmelenme olduğunu görüyoruz. İhracatımız da artıyor, ancak yeterli seviyede değil, ithalat artış hızının gerisinde kalıyor. Geçen aya göre ihracatımızdaki artış hızının kesildiğini görüyoruz. Dolayısıyla dış ticaret açığında 8 milyar 144 milyon dolar ile tekrar yukarı yönlü bir hareket gözlemlendi. Yüksek dış ticaret açığının cari açığı etkilemesi yönünden dengelenmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Eylül ayında en fazla ihracatın 1 milyar 779 milyon dolarla yine otomotiv sektöründen geldiğini söyleyen Zeytinoğlu, "Sektörün ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 arttı. İlk 9 aylık dönemde ise yüzde 24,3 arttı" diye konuştu.