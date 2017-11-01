Zeytinoğlu, "İhracatta yakaladığımız bu ivme..."

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan eylül ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerini değerlendirdi. İhracatın eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artışla 11 milyar 848 milyon dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Zeytinoğlu, 2017'nin 9 aylık dönemine bakıldığında ihracatın yüzde 10,5 arttığına dikkati çekti.

Zeytinoğlu, bu artışın ekonomideki canlanmanın da göstergesi olmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Umarız, 2017 yılında ihracatta yakaladığımız bu ivme, artarak devam eder. Eylül ayında ithalatımız yüzde 30,6 artarak, 19 milyar 982 milyon dolar oldu. İthalatımız ilk dokuz ayda yüzde 15,5 artış göstermiş oldu. Geçmiş yılların ilk dokuz ayının ithalatına baktığımızda ise 2015 yılında yüzde 13 ve 2016 yılında yüzde 7 gerileme vardı. İthalattaki bu artış, dış ticaret açığının da yükselmesine neden oluyor. 2014 yılından bu yana sürekli gerileyen dış ticaret açığımız, bu yıl dikkat çekici boyutta arttı. Bu kapsamda tedbir alınması gerektiğini düşünüyoruz."

Eylül ayında ihracata en büyük katkının, yine otomotiv ve otomotiv yan sanayisinden geldiğine işaret eden Zeytinoğlu, "İthalatta ise en büyük artışların gemiler, suda yüzen taşıt ve araçlar, kıymetli taşlar, mücevher grubunda olduğunu görüyoruz. Üretimde kullanılacak girdilerin ithalatının artmasını da önümüzdeki dönem üretimde hareketlilik olarak yorumlayabiliriz. Bunun büyüme performansına da olumlu yansıyacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.