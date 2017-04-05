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Zeytinoğlu ilk sonuçları açıklandı: Kocaeli önde gidiyor

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Zeytinoğlu ilk sonuçları açıklandı: Kocaeli önde gidiyor

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu istihdam seferberliğinde ilk sonuçların ortaya çıktığını, 1 Ocak-31 Mart 2017 tarihleri itibarıyla Kocaeli’de 19 bin 730 kişiye istihdam sağlandığını belirterek illerin nüfuslarına oranla yarattığı istihdam sıralamasında Kocaeli’nin ilk sırayı aldığını açıkladı. 

7 Şubat tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Ekonomi Şurası’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işadamlarına yönelik olarak başlattığı istihdam seferberliğinin ilk sonuçlarını değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu “İstihdam Seferberliği Projesi’ni Oda olarak biz de başından beri destekliyoruz. İŞKUR verilerine göre ilimizde 31 Mart itibariyle Kocaeli’de gerçekleşen istihdam 19 bin 730 kişiye ulaştı. İstihdamda İstanbul ve İzmir’in ardından sayı olarak üçüncü il olmamıza rağmen, nüfusa oranla Kocaeli açık ara birinci sırada yer alıyor.” dedi.

Kocaeli’nin istihdam seferberliği kapsamındaki performansına ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunan Ayhan Zeytinoğlu; “1 Ocak -  31 Mart 2017 tarihleri arasında illerin yarattıkları istihdamın nüfuslarına oranla sıralanması halinde Kocaeli binde 10,8 ile ilk sırayı aldı. 1 milyon 830 bin nüfuslu Kocaeli bu dönemde 19 bin 730 kişilik istihdam sağladı. Bu kategoride Kocaeli’yi binde 5.61 ile İzmir, binde 3.60 ile İstanbul takip etti. 1 Ocak-31 Mart 2017 tarihleri arasında yaratılan istihdamın mutlak olarak sıralanması halinde ise Kocaeli 53 bin 419 istihdam sağlayan 14 milyon 804 bin nüfuslu İstanbul ile 23 bin 726 istihdam sağlayan 4 milyon 223 bin nüfuslu İzmir’in arkasından üçüncü oldu” diye konuştu.  
 

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