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Zeytinoğlu: İşsizlik düşecek

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Zeytinoğlu: İşsizlik düşecek
Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, istihdam seferberliğinin işsizlik oranını düşüreceğini bildirdi.

Zeytinoğlu, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "İşgücü İstatistikleri 2016" verilerini değerlendirdi.

Türkiye'de 2016 yılı işsizlik oranının yüzde 10,9 olduğunu aktaran Zeytinoğlu, "İşsizlik yıl sonu itibarıyla yükselişte görünse de hükümetimizin 2017 yılı şubat ayından itibaren uygulamaya koyduğu istihdam seferberliği kısa sürede sonuç verecek, işsizlik düşecek." ifadesini kullandı.

Zeytinoğlu, ocak ve şubat aylarında işsizlik oranlarında tersine hareketin başlayacağına ilişkin işaretlerin göründüğünü belirterek, "Hükümetimizin aldığı tedbirler 2017 yılı şubat ayından itibaren uygulamaya girdi. Alınan bu tedbirler yılın sonuna kadar muhakkak etkili olacaktır. 2016 yılında iki haneli rakama çıkan işsizlik oranı, 2017 yılında kısa zamanda etkisini gösterecektir düşüncesindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayinin oluşturduğu istihdam kapasitesi bakımından üçüncü sırada yer alan, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Bolu'dan oluşan TR 42 Bölgesinin istihdam verilerine değinen Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"TR 42 Bölgesinde toplam istihdamın geçen seneye göre 1,9 puan azalarak yüzde 49,8'den yüzde 47,9'a gerilediğini görüyoruz. Türkiye'nin en büyük sanayi bölgelerinden biri olan TR 42 Bölgesinde toplam istihdam 1 milyon 342 bin kişiden 1 milyon 303 bin kişiye düştü."

Zeytinoğlu, 2016 yılında sanayi istihdamının aynı seviyede kaldığını, tarım sektöründe gerileme, hizmetler sektöründe ise artış olduğunu aktararak, "İstihdam seferberliği sonuçlarının ortaya çıkmasıyla bu bölgede de özellikle sanayi sektöründe istihdam artışının gerçekleşeceğini bekliyoruz." ifadesini kullandı. 

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