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Zeytinoğlu Kasım ayı sanayi üretimini değerlendirdi

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Zeytinoğlu Kasım ayı sanayi üretimini değerlendirdi
KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu sanayi üretim endeksinde kasım ayındaki artışın az da olsa 2015 yılının üzerinde olduğunu belirterek temmuzdaki kalkışma nedeniyle daralan sanayi üretiminin toparlanma eğiliminde olduğunu söyledi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmesinde, “Sanayi üretim endeksi geçen aya göre aynı kalsa da 2015 yılı kasım ayına göre yüzde 2,7 artış gösterdi. Üçüncü çeyrek, Temmuz ayındaki kalkışmanın ekonomide daraltıcı etkisinin en fazla hissedildiği dönem olmuştu. Ve üçüncü çeyrek sanayi üretim endeksini yüzde 1,9 küçülmeyle kapamıştık. Dördüncü çeyrekte yükselişe geçen üretimimiz kasım ayında çok az da olsa 2015 yılının üzerindedir. Bu artışın büyümeye katkısının, hizmet sektörünün zayıflığı nedeniyle sınırlı kalacağını düşünüyoruz.” dedi. 

Aralık ayındaki elektrik kesintilerinin üretim kaybına yol açtığını belirten Zeytinoğlu, “Aralık ayında yaşanan elektrik kesintilerinin sadece bölgemizdeki sanayide tahmini 150-300 milyon TL arasında zarar değil ama üretim kaybına yol açtığını düşünüyoruz. Bu kaybın önümüzdeki ay üretim endeksine olumsuz yansıyacağını düşünüyoruz, ancak endekse ne kadar etki edeceğini tahmin edemiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ana sanayi gruplarını değerlendiren Zeytinoğlu, “Aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,6 ile dayanıklı tüketim mallarında gerçekleşti. Yıllık en yüksek artış ise yüzde 7,4 ile sermaye malı imalatında oldu. Bunu ümit verici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.” dedi.

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