Zeytinoğlu: Memnuniyet verici buluyoruz

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye'nin kapasite kullanım oranı artışını çok olumlu bulduklarını bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, haziran ayı kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi.

Kocaeli'de kapasite kullanım oranının, haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre 0,3 puan artarak yüzde 71,5 olduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Firmalarımızdan bu ay aldığımız geri bildirimlerden, kapasite kullanım oranlarında geçen yıla göre 0,3 puan artış var. Firmalarımızın yüzde 60’ı kapasite kullanımlarının geçen yıla göre arttığını belirtti. Kapasite kullanım oranlarının daha da yüksek çıkmasını, ramazan ayına bağlı durgunluğun etkilediğini düşünüyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) açıklanan, haziran ayında Türkiye genelinde kapasite kullanım oranı, geçen yıla göre 1 puan artarak yüzde 79,0 olarak gerçekleşti. Ülkemiz için bu kapasite kullanım artışını çok olumlu karşılıyoruz ve ilimizde de kapasite kullanımlarının Türkiye ile birlikte artışının devam etmesini memnuniyet verici buluyoruz."

Zeytinoğlu, Kocaeli genelinde otomotiv, metal, plastik ve kauçuk sektörlerinde kapasite kullanımlarının, ortalamanın üzerinde gerçekleştiğini bildirdi.

Kocaeli firmalarının iç ve dış piyasadaki gelecek dönem beklentilerine de değinen Zeytinoğlu, şunları dile getirdi:

"Kocaeli genelinde sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada, firmalarımızın yüzde 25’i, temmuz ayında alınan iç piyasa sipariş miktarının arttığını, yüzde 60’ı ise bu miktarın değişmediğini ve yüzde 15’i azalacağını belirtmiştir. Benzer şekilde ihracat yapan firmalarımızın ise yüzde 14’ü dış piyasa siparişlerinin arttığını, yüzde 69’u sipariş miktarında bir değişme olmadığını, yüzde 17’si ise azaldığını ifade etmişlerdir."