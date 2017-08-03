Zeytinoğlu Merkel'in skandal Türkiye hamlesini duyurdu

Merkel, bu kez de patronu olduğu AB’den, Türkiye için ayrılan fonun kullandırılmamasını istedi.

Önceki gün Avrupa Komisyonu’na Türkiye’ye ekonomik kısıtlama getirilmesi yönünde mektup yazan, Merkel, bu kez patronu olduğu AB makamlarından fonların kullandırılmamasını talep etti. Merkel’in bu hamlesini değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "AB’nin katılım öncesi programları ile bize ayırdığı kaynak 4.5 milyar eurodur. Bunun 190 – 200 milyonluk kısmını kullandık. Almanya kalanın kullanımında baskı istiyor. Türkiye’ye ayrılan fon tehlikede’’ dedi.

HEDEF 2019’U ENGELLEMEK

Eski Alman Sanayiciler Birliği Başkanı olan Henkel, 16 Nisan’daki anayasa değişiklik referandumda ‘hile’ algısı oluşturmak ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne geçilecek olan 2019’daki seçimleri engellemek için harekete geçti. 2019’u engellemek ve töhmet altında bırakmak isteyen Henkel, demokrasinin olmazsa olmazı olan millete saygıyı görmezden geldi. 16 Nisan’daki referandumda Türk milletinin çoğunluğu yeni sisteme ‘evet’ demesine rağmen bunu görmezden gelen ve ‘hile’ imasında bulunan işadamı, halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da diktatör benzetmesi yaptı.