Zeytinoğlu: “Meslek okulları istihdamı karşılayamıyor” 

Nitelikli Meslek Eğitim Projesinde konuşan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Kocaeli’de artan istihdama rağmen, meslek okullarının bu talebi karşılayamamasından endişe ediyoruz” diye konuştu.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Nitelikli Mesleki Eğitim Projeleri basın toplantısını bugün Bithynia’da gerçekleştirdi. Toplantıda Kocaeli’de yaşanan istihdam sorunu ele alındı. İşsizlik ve eğitim reformlarından bahsedildi. Öte yandan 1995 yılından beri KSO tarafından yapılan “Kocaeli Sanayi Odası Şehabettin Bilgisu Çevre Ödülleri” sonuçları açıklandı. Başkan Ayhan Zeytinoğlu önderliğinde gerçekleşen toplantıya 24. Meslek Komitesi Başkanı Yusuf Ziya Kasım, 24. Meslek Komitesi Üyesi Yunus Çiftçi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi Başkan Vekili Cem Bayrak, KOÜ Öğretim Üyesi Proje Tasarım Raporu Editörü Yrd. Doç. Dr. Bilsen Bilgili, Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Akkuş, Hatice Bayraktar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı, Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Elif Bilgisu, Kocaeli Sanayi Odası Kalite ve Çevre Uzmanı Aynur Hacıfettahoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Belge Uzmanı Tufan Katırcı, ve Kocaeli Sanayi Odası İş Geliştirme Uzmanı Dila Denizhan Cengiz katıldı.

YAŞANILAN SORUNLARI BİLİYORUZ

“Ülkemizde işsizlik hala en temel sorun olarak karşımıza çıkıyor” diyen Başkan Zeytinoğlu, “Diğer taraftan sanayi kuruluşlarımızın ara eleman ihtiyacını karşılamada yaşadıkları sorunları da biliyoruz. Kocaeli’nde artan istihdama rağmen, meslek okullarının bu talebi karşılayamamasından endişe ediyoruz. Yıllardır burada yapısal bir sorun olduğunu dile getirip duruyoruz. Kocaeli’nin mesleki eğitimdeki öğrenci dağılımlarını, İtalya’nın bir şehri olan Torino ile karşılaştırdık. Torino; Kocaeli gibi bir sanayi kenti. Sanayinin sektörel gelişimi de İlimize çok benziyor. Kocaeli’nin sadece imalata yönelik alanlardaki mesleki eğitim düzeyinin, Torino’nun çok gerisinde kaldığı gördük” diye konuştu.

ÖĞRENCİ SAYISI AZALDI

Zeytinoğlu, “Son 5 senedeki trendlerde ilimizde imalat alanlarında öğrenci sayısının giderek azaldığını gördük. Diğer taraftan; meslek liselerinin öğretmenleri, öğrencileri, veliler, sanayiciler, kursiyerlerle sahada yaptığımız alan araştırmasında ve anket çalışmalarında Mesleki ve teknik eğitimin imajının olumsuz olduğunu, Öğrencilerin yetkinlik ve yeterlilik kapasitelerindeki yetersizliği, Öğretmenlerin gelişen ve değişen teknolojiye uyum sağlayamadıklarını, Meslek liselerimizin fiziki alt yapılarının yetersizliği ve Mesleki eğitimin en önemli ayağı olan staj programlarının çoğunlukla amacına uygun gerçekleştirilemediğini belirledik” şeklinde konuştu.

CİDDİ ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Zeytinoğlu şunları söyledi: “Mesleki farkındalık sağlamak amacıyla, sektör temsilcileri ve akademisyenler tarafından verilen seminerde; Mesleki ve teknik eğitime yönelik tutumları. Uygulama öncesi öğrencilerin tutum ortalaması 3,66, Seminer uygulaması sonrası ise öğrencilerin tutum ortalamaları 4,52, Seminer öncesi öğrenci velilerinin ise, tutum ortalamaları 3,21, Seminere katılım sonrasında 4,43’e yükselmiştir. Her iki grupta da seminerlerin etkisinin yüksek olduğu ve yüksek bir skaladaki ortalamanın ciddi artış gösterdiği görülmüştür. Meslek Okul Öğretmenlerine Yönelik Teknoloji Bilgilendirme Uygulamasın da Öğretmenler; güncel teknolojileri takip ederek, öğrencilerini yeni teknolojiler hakkında bilgilendirmeleri için TOSB içerisinde otomotiv sektöründe üretim faaliyetinde bulunan işletmelerde bilgilendirilmişlerdir. Teknoloji uygulaması öncesi öğretmenlerin tutum ortalaması 2,24, Uygulaması sonrası ise 4,10 olarak gerçekleşmiştir.”

30 FİRMA BAŞVURU DA BULUNDU

Çevre bilincinin gelişmesinde ve yaygınlaştırılmasında önemli rol oynayan Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen marka değeri olan prestijli Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’nin sahipleri de açıklandı. 2016 yılında ödül organizasyonuna 30 firma başvuruda bulundu. Bu firmaların 13 tanesi İstanbul, Sakarya, Bursa, Eskişehir, Tekirdağ, Kırklareli, Kayseri ve Aydın gibi Kocaeli dışındaki İllerden.

Çiğdem ARMAĞAN

2016 yılında düzenlenen Şahabettin Bilgisu Çevre Ödül Töreni’nde ödül alanlar:



BÜYÜK İŞLETME KATEGORİSİ SEKTÖR ÖDÜLLERİ:

-Otomotiv ve Yan Sanayi Sektörü: Pimsa Otomotiv Teks. A.Ş.

-Kimya Sektörü: Gülçiçek Kimya ve Uçanyağlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.

-Metal Sektörü: Çolakoğlu Metalurji A.Ş.-Dilovası Çubuk Haddehanesi Şubesi

-Karma Sektör: Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Kırklareli)

KOBİ KATEGORİSİ

-Çevre Ödülü: Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Mer. San. ve Tic. A.Ş.

TEŞVİK ÖDÜLLERİ:

-Pak Gıda Ürt. ve Paz. A.Ş.(PAKMAYA)

-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ)

Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri Organizasyonundaki jüri komitesi şöyle:

-Kocaeli Sanayi Odası

-Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

-Kocaeli Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

-İZAYDAŞ

-TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü

-Kocaeli Üniversitesi Çevre Müh. Bölümü

-Uludağ Üniversitesi Çevre Müh. Bölümü

-Sakarya Üniversitesi Çevre Müh. Bölümü

-Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Müh. Bölümü

-Okan Üniversitesi

-Gebze Organize Sanayi Bölgesi

-TOSB Organize Sanayi Bölgesi

-Tema Vakfı’nı temsilen kendi alanlarındaki uzman kişiler