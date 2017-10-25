Zeytinoğlu: "Ümit verici gelişme"

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ekim ayında kapasite kullanım oranının son yılların zirvesinde olduğunu belirterek, "Yılın başından bu yana hem ilimiz hem ülke genelinde kapasite kullanımlarının geçen yılın üzerinde olmasını önümüzdeki dönem için ümit verici olarak görüyoruz" dedi.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ekim ayı kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi. Merkez Bankası verilerine göre ekim ayı kapasite kullanım oranı geçen yıla göre Türkiye genelinde 1,8 puan artışla yüzde 77,9'dan yüzde 79,7'ye, Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre Kocaeli sanayinin kapasite kullanım oranı 1,1 puan artışla yüzde 70'den yüzde 71,1'e çıktı. Zeytinoğlu kapasite kullanım oranının ekonominin önemli öncü göstergelerinden biri olduğunu ifade ederek, "Türkiye genelinde ekim ayında kapasite kullanım oranının son yılların zirvesinde olduğunu görüyoruz. Yılın başından bu yana hem ilimiz hem ülke genelinde kapasite kullanımlarının geçen yılın üzerinde olmasını önümüzdeki dönem için ümit verici olarak görüyoruz" dedi.

Kapasite kullanım oranlarında Türkiye geneline paralel Kocaeli'de de otomotiv sektörünün yüksek performansını vurgulayan Zeytinoğlu, "Merkez Bankası verilerine göre ekim ayında otomotiv ve diğer ulaşım araçları, giyim ve tekstil ürünleri, elektronik, kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı sektörlerinin kapasite kullanım oranlarının yüzde 80'in üzerinde gerçekleşmesini olumlu değerlendiriyoruz" diye konuştu.

KSO tarafından Kocaeli genelinde sanayi kuruluşlarına yönelik yapılan araştırmada firmaların yüzde 66'sının kapasite kullanımlarının geçen aya göre artış bildirdiğini söyleyen Zeytinoğlu, şöyle konuştu:

"Firmalarımızın iç ve dış piyasadaki gelecek dönem beklentilerine baktığımızda yüzde 20'si, kasım ayında alınan iç piyasa sipariş miktarının arttığını, yüzde 64'ü bu miktarın değişmediğini ve yüzde 16'sı azaldığını belirtmiştir. Benzer şekilde ihracat yapan firmalarımızın ise yüzde 22'si dış piyasa siparişlerinin arttığını, yüzde 64'ü sipariş miktarında bir değişme olmadığını ve 14'ü ise azaldığını ifade etmişlerdir"