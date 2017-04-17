Zeytinoğlu:"Artık hızlı ekonomik gelişmeye odaklanmalıyız"

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Anayasa referandumunu değerlendirerek, “Demokratik süreç işlemiş ve tamamlanmış, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi öngören Anayasa değişikliği paketi milletimiz tarafından kabul edilmiştir.

Referandum sonuçlarının ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.

Referandumun tamamlanmasıyla önemli bir belirsizliğin de ortadan kalktığını söyleyen Ayhan Zeytinoğlu, bundan sonra asıl gündem olacak ekonomiye ve yapısal reformlara odaklanılması gerektiğine vurgu yaparak, “Artık yeni bir Türkiye hikayesi göstermeli, gelecek için ekonomiye odaklanmalıyız. Yeni yönetimin sisteminin özü ‘hız’ olacak. Bu hızdan yararlanarak kamu ve özel sektör işbirliği ile hızlı bir gelişme sağlamak zorundayız. Yatırımcının güvenini artırmak için yeniden büyümeye ve kalkınmaya hep birlikte odaklanmalıyız. Ülkemize yönelik olumsuz algıları acilen ortadan kaldırmalı, orta gelir düzeyinden yüksek gelir düzeyine çıkarabilmek için, çok çalışıp, hızlı bir şekilde yolumuza devam etmeliyiz.” dedi.

ZAMAN KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK

Önümüzdeki dönemde odaklanılması gereken alanları da sıralayan Ayhan Zeytinoğlu, “Artık zaman kaybetme lüksümüz yok. İstikrar ortamının sağlanmasına paralel olarak, artacak olan hızlı karar ve hızlı uygulama yeteneğimizi kullanarak rekabetçiliğimizi geliştirmeliyiz.

AB üyeliği hedefini yeniden gündeme almalı ve Gümrük Birliği modernizasyon sürecine ağırlık vermeliyiz. Avrupa Birliği bizim için çıpa ve referans olmaya devam etmeli. Bu çerçevede vize serbestliği ve Gümrük Birliğinin güncellenmesi çalışmalarına yeniden ağırlık vermeliyiz.

ÇAĞDAŞ DÜNYADA YERİMİZİ ALMALIYIZ

Ekonomimizin küresel rekabet gücünü artırmak için yeni önlemler almalı, dünyadaki güncel teknolojik gelişmeleri yakından izleyecek ve uygulayacak ekonomik iklimi sağlamalıyız. Tüm dünyada yeni bir cazibe merkezi olması gerektiğine inandığımız Türkiye’nin gücünü ve saygınlığını daha da artırmak için KOBİ’lerin ihtiyaçlarını karşılamalı, maliyetleri düşürmek, üretim ve ihracatı artırmak için finansal kaynaklara erişim, kalite, verimlilik, Ar-Ge ve inovasyona özel önem vermeli, artık ekonomide uzun zamandır istediğimiz ve beklediğimiz sıçramayı yaparak çağdaş dünyada yerimizi almalıyız.” şeklinde konuştu.