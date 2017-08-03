Zeytinoğlu'ndan enflasyon yorumu

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, enflasyonda tek hanenin kalıcı olmasını beklediklerini belirtti.

Zeytinoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

TÜFE’nin temmuz ayında, aylık yüzde 0,15'lik artışla yıllık yüzde 9,79'a gerileyerek tek haneye düştüğünü ve ÜFE'nin ise aylık yüzde 0,72 artarak yıllık yüzde 15,45'e yükseldiğini aktaran Zeytinoğlu, "Temmuz ayında enflasyon yüzde 9,79 ile tek haneye geriledi. Bundan sonra enflasyonda tek hanenin kalıcı olmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Zeytinoğlu, temmuz ayı enflasyonunda gıda fiyatlarındaki gerilemenin etkilerinin görüldüğüne işaret ederek, gıda fiyatlarının bir önceki aya göre yüzde 0,71 gerilediğini bildirdi.

Bu gerilemenin mevsimsel etkiyle önümüzdeki birkaç ayda da devam etmesini beklediklerini belirten Zeytinoğlu, reformlarla desteklenirse bu gerilemenin daha da fazla olabileceğini vurguladı.

İmalat sanayisinde, maliyet artışının yüksek olduğunu aktaran Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Üretici fiyatları endeksi yüksek seyrediyor. Sektörlere baktığımızda imalat sanayi tarafında maliyet artışının oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. İmalat sanayinde yıllık fiyat artışı yüzde 17,37 ile ÜFE'deki genel artışın üzerinde seyrediyor. Bu arada bazı imalat sektörleri fiyat artışları bakımından fazlasıyla dikkat çekiyor. Nitekim ana metaller, kok ve rafine petrol ürünleri, kağıt ve kağıt ürünleri, tekstil ürünleri, kimyasallar ve kimyasal ürünler, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler, tütün ürünleri, fabrikasyon metal ürünler sektörlerinde yıllık fiyat artışları yüzde 18 ile yüzde 36,7 arasında değişiyor. Bu arada ÜFE'deki yükselişin doğal olarak TÜFE'ye yansıması olacaktır ancak baz etkisi ile ÜFE'de önümüzdeki ay 2 puan düşüş bekliyoruz. Bu bakımdan TÜFE'de beklenen yukarı çekme etkisi sınırlı kalacaktır."

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