Zeytinoğlu:Negatif gelişmeler cari açığı uyardı

Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerini değerlendiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Eylül ayında gerçekleşen yüksek dış ticaret açığının cari açığa yansımasını gördüklerini belirterek “Eylül ayındaki 4,5 milyar dolarlık cari açık ile yıllık açık 39,3 milyar dolara yükseldi.

Yüksek seyreden dış ticaret açığına turizm gelirlerinin katkısı da sınırlı kaldı. Burada dış ticaret açığının geçen yıldan çok yüksek olmasını, ana faktör olarak görüyoruz.” dedi.

Geçen yılın 9 ayında 30,9 milyar dolar olan dış ticaret açığının, 2017'nin aynı döneminde 40,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğine dikkat çeken Zeytinoğlu; toplam mal ihracatında yüzde 11'lik, ithalatında ise yüzde 15'lik yükseliş görüldüğünü vurguladı. Söz konusu dönemde dış ticaret açığındaki artışta parasal olmayan altın dış ticaretindeki negatif gelişmenin etken olduğuna dikkat çeken KSO başkanı yaptığı değerlendirmede, özellikle enerji fiyatlarındaki gelişmeler nedeniyle bir sonraki ayda da yüksek gerçekleşen dış ticaret açığı nedeniyle yıllık cari açıkta artışın devam edeceğini beklediklerini söyleyerek “Ekim ayında da yıllık cari açığın yükselmeye devam edeceğini bekliyoruz.” açıklamasını yaptı.

Zeytinoğlu açığın finansmanı ile ilgili ise doğrudan yatırımların katkısının sınırlı kaldığına vurgu yaparak “Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişlerin, eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre 156 milyon dolar azalarak 544 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiğini görüyoruz.” dedi.