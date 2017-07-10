Zeytinoğlu,"Sanayi üretiminin yıllık yüzde 3,5 büyümesi..."

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 2'nci çeyrekte sanayideki büyümenin ilk çeyreğin üzerinde gerçekleşmesini beklediklerini belirtti.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını değerlendirdi.

Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5'lik gerilemeye rağmen sanayi üretiminin yıllık yüzde 3,5 büyümesini ülke ekonomisi açısından olumlu olduğuna işaret eden Zeytinoğlu, "Haziran ayında da ramazan ayı nedeniyle sanayi üretiminin ılımlı bir seyir izleyeceğini düşünüyoruz. Bu veriler yıllık artış hızında yavaşlamaya işaret olsa da trende baktığımızda tabloyu olumlu buluyoruz ve ikinci çeyrek sanayideki büyümenin ilk çeyreğin üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, imalat sanayi sektöründe aylık bazdaki gerilemeye de dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sektörlere baktığımızda aylık bazdaki gerilemenin, imalat sanayi sektöründeki yüzde 2’lik düşüşten kaynaklandığını görüyoruz. İmalat sanayinin alt sektörlerine baktığımızda ise mayıs ayında bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 54,9 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti. Bunu yüzde 12,6 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı ve yüzde 6,6 ile mobilya imalatı takip etti. Yatırımların işareti olan sermaye malı imalatı kaleminin aylık yüzde 9,4 azaldığını görüyoruz. Geçen ay bu kalemde yüzde 12,2 artış olmuştu. Yatırımların çekilmesi noktasında hem ekonomik hem jeopolitik gelişmelerin iç içe etkilediğini düşünüyoruz."