Ziraat bankası İzmit İlçe Milli Eğitim personeline promosyon bedeli kişi başı bin 587 TL ödeyecek

İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 40 kurumda bin 156 çalışan personelin 3 yıllık maaş ve ek ders ödemelerinin yapılacağı banka promosyon ihalesi bugün gerçekleştirildi.

İhaleye 6 banka katılarak teklif verdi. İhale kapalı zarf usulünde en yüksek promosyon teklifi Ziraat Bankası Kocaeli şubesinden geldi.

İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 40 kurum bin 156 personelin maaş ödemelerinin yapılacağı Banka Promosyon ihalesinden oldukça karlı çıktı. Kıran kırana geçen ihaleyi devlet bankası Ziraat kazandı. Geçmiş yıllarda da Ziraat Bankası'ndan maaşlarını alan İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli 3 yıl daha Ziraat Bankası'ndan bin 587 TL promosyon karşılığında maaşlarını alacak. Promosyon bedeli şubat ayındaki maaş sonrası personelin banka hesabına yatacak.

6 BANKA KATILARAK TEKLİF VERDİ

İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Kozluk Mahallesi Sümer Sokak No:1 adresindeki binasında gerçekleşen ihalesine 6 banka yetkilisi katılarak teklif verdi. 1156 Personel için 3 yıllık gerçekleşecek olan Banka Promosyon İhalesinde önce kapalı zarf usulüyle teklifler alındı. İhalede en yüksek veren 5 firma açık artırma usulüne geçti. İhalenin komisyon başkanlığını İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen üslenirken, Şube Müdürü Yakup Yaman, yetkili sendika Eğitim Bir- Sen Şube Başkanı Şahin Yaşlık, Destek Hizmetleri şefi Abdulkadir Altunsoy komisyon üyesi olarak katıldı.

GEÇMİŞ YILLAR DA 790 TL PROMOSYON YATMIŞTI

Kapalı zarf usulüyle gerçekleşen ihalede 6 firmadan en yüksek fiyatı Ziraat Bankası 1.331.712 TL teklif olarak verdi. Geçmiş yıllarda üç yıl boyunca maaş ve ek ders ücreti olarak Ziraat Bankası, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü son olarak personeline Aralık 2016’da maaş 3.186.403.72 TL, ek ders ücreti 1.246.764,96 olmak üzere toplam 4.433.168,68 TL ödemişti. Önceki yıllarda 3 yılda kişi başı 790 TL alan personel, yeni yılın ilk maaşında promosyon almıştı. Bu ihalede de yine aynı teklifler geçerli sayıldı.

KIRAN KIRANA GEÇTİ

Oldukça çekişmeli gerçekleşen ihalenin ilk açık artırmasında İş Bankası, ikinci artırım da Vakıflar Bankası, yedinci açık artırmada YapıKredi Bankası çekildi. İhalenin sonunda kalan Halk Bankası ve Ziraat Bankası arasında kıran kırana yarış geçti. Halk Bankası Ziraat Bankası karşısında iyi bir mücadele verdi; ancak 24’üncü teklifte çekildi. Bu yılın ilk promosyon ihalesini gerçekleştiren İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeline 3 yıllık kişi başı personeline Ziraat bankası tarafından promosyon bedeli bin 587 TL ödenecek. Ödemeler şubat ayındaki maaş sonrasında yatacak.

KAPALI ZARF USULÜNDEKİ İLK TEKLİFLER;

GARANTİ BANKASI; 940.000,00 TL,

TÜRKİYE HALK BANKASI; 1. 248.480,00 TL,

YAPI KREDİ BANKASI; 1.159.468,00 TL,

TÜRKİYE İŞ BANKASI; 1.156.000,00 TL,

VAKIFLAR BANKASI 1.106.292,00 TL,

ZİRAAT BANKASI 1.331.712,00 TL

AÇIK ARTTIRMA İLE YAPILAN TEKLİFLER

ZİRAAT BANKASI; Birinci teklifte; 1.390.000,00 TL

HALK BANKASI; Birinci 1.380, 000,00 TL

YAPI KREDİ BANKASI; Birinci teklifi; 1.360.000,00 TL

İŞ BANKASI; Birinci teklifte çekildi.

VAKIFLAR BANKASI; Birinci teklifi 1.334.000,00 TL, ikinci teklifte çekildi.

