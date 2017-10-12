Ziraat, yastık altındaki altınlara talip

Hazine Müsteşarlığının başlattığı Altın Tahvili Altına Dayalı Kira Sertifikası İhracında aracı tek banka olan Ziraat Bankası Bölge Yöneticisi Dr. Hamdullah Yuca, talep toplama sürecinin Kocaeli’deki 4 şubelerinde 13-27 Ekim tarihleri arasında devam edeceğini söyledi. Kocaeli Şubesi 13-18 Ekim, Körfez Şubesi 19-20 Ekim, Gebze Şubesi 23-25 Ekim, Gölcük Şubesi ise 26-27 Ekim tarihleri arasında talep toplama işlemlerini kabul edecek. Talep toplama süreci kapsamında sadece 22 ve 24 ayar altınlar kabul edilebilecek. Vade süreci ise 2 yıl olarak açıklandı. Banka şubelerine getirilen altınlar, altın eksperleri tarafından değerlendirilecek.

İHRACA ARACI TEK BANKA ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası Kocaeli Bölge Yöneticisi Dr. Hamdullah Yuca’da yastık altında bulunan tahmini 2 bin 200 ton altının ekonomiye kazandırılması ve ülke rezervlerinin güçlendirilmesi amacıyla Hazine Müsteşarlığı’nın Altın Tahvili Altına Dayalı Kira Sertifikası İhracı süreci hakkında bilgi verdi. Ziraat Bankası’nın ihraca aracı tek banka olarak belirlendiğini söyleyen Yuca, “Altın Tahvili Altına Dayalı Kira Sertifikası için talep toplama döneminde sadece 22 ve 24 ayar altınlar kabul edilecek. Bu aşamada yatırımcılar herhangi bir kayba uğramayacak. Talep toplama dönemi boyunca yatırımcıların altınlarını bankaya teslim etmesi aşamasında ilgili görevlilerce yatırımcılara yazılı ve sözlü bilgilendirme yapılacak. Bu aşamada, yapılan incelemelerde getirilen altınların gerekli özellikleri taşımaması durumunda veya yıpranma, aşınma gibi durumların oluştuğu gözlendiğinde söz konusu altınlar görevliler tarafından kabul edilmeyecek. Altın Tahvili Altına Dayalı Kira Sertifikası yatırımcısına her 6 ayda bir TL cinsinden altın fiyatına endeksli faiz/kira getirisi ödeyecek. Getiri oranı yıllık yüzde 2,40 olup vade süresi ise 2 yıldır” dedi.

ALTIN TAHVİLİ ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASI NEDİR?

Altın Tahvili Altına Dayalı Kira Sertifikası hakkında da ayrıntılı bilgi veren Yuca, “Altın Tahvili Altına Dayalı Kira Sertifikası; T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihracı gerçekleştirilen ve fiziki altını olan vatandaşların bu altınları üzerinden getiri elde edebilmelerini sağlayan bir yatırım aracıdır. Hazine Müsteşarlığı, faiz getirisi elde etmek istemeyen yatırımcılar için 2012 yılından itibaren kira sertifikaları ihraç ediyor. Altın Tahvili Altına Dayalı Kira Sertifikası; sertifika sahiplerine, gayrimenkulün kiralanmasından elde edilen kira gelirini, payları oranında dağıtıyor. Bu sertifikada kira geliri kira sözleşmesi uyarınca altın fiyatına endeksli olarak belirleniyor. Yatırımcısına altın fiyatına endeksli Türk Lirası cinsi faiz geliri sağlıyor” şeklinde konuştu.

AVANTAJLARI NELERDİR

Söz konusu yatırım aracının avantajlarını da sıralayan Yuca, “Devlet güvencesi imkanı bulunuyor. Altınlar çalınma, kaybolma riski, saklama masrafı olmaksızın devlet güvencesinde 1 kilogramlık külçelere dönüştürülerek saklanacak. Yastık altında ya da banka kasalarında hiçbir getiri olmaksızın tutulan altınlara yıllık 2,40 ek getiri verilmektedir. Altın Tahvili Altına Dayalı Kira Sertifikasından elde edilecek getiriler için stopaj oranı Bakanlar Kurulu kararı ile yüzde 0 olarak belirlendi. Elde edilecek olan getirilerden stopaj vergisi alınmayacak. Nasıl ki yastık altındaki altınlar piyasada satılarak nakde dönüştürülebiliyorsa vatandaş dilediği zaman Altın Tahvili Altına Dayalı Kira Sertifikasını Ziraat Bankası’na satarak ihtiyaç duyduğu nakde ulaşabilecek. Yatırımcı vade sonunda, rafineri tarafından üretilen 1 kilogramlık 995-1000 saflıkta külçe altın veya darphane tarafından üretilen çeyreklik Cumhuriyet Ziynet Altını alma hakkında sahip olacak. Kabul edilebilecek altınlar için herhangi bir alt veya üst limit bulunmuyor. Altın Tahvili Altına Dayalı Kira Sertifikasından sadece bireysel yatırımcılar yararlanabilecek. Kurumsal yatırımcılar ise yararlanamayacak” dedi.

Ayşegül KALAYCI