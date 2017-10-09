Zirve adayı testini geçtik 

Profesyonel anlamda 27 yıldır bu meslekteyim. Kocaelispor’un bir maçını evimde televizyondan izlediğimi hatırlamıyorum. Büyük olasılıkla böyle bir maç yoktur. Maç İzmit’teyse genelde statta olurum, dışarıdaysa gazeteden takip ederim. Maç biter bitmez ertesi günkü sayfayı hazırlarım. Malum, gazete İstanbul’da basıldığı ve geçe kaldığı için gece maçlarını ertesi güne veremiyoruz. Bu durumda gündüz maçlarıyla gazeteyi baskıya verip, Kocaelispor’un maçını izlemek için evin yolunu tuttum. Doğrusu ayaklarınızı uzatıp, çay, meyve eşliğinde ev rahatlığında Kocaelispor’un maçını izlemek keyifliydi.

OTURDUĞUN YERDEN MAÇ KEYFİ

Elbette statta maç izlemenin yeri ayrı, çok daha güzel ama benim gibi ilk kez böylesi bir durumla karşılaşıyorsanız, sevinmeniz ve bu imkanı sağlayanlara da teşekkür etmeniz gerekir. Kocaeli TV, maddi manevi fedakarlıklarla Kocaelispor’un maçlarını herkesin ayağına getiriyor. Yayın kalitesi iyi, gollerin, önemli pozisyonların tekrar görüntüleri var. Bence çok önemli bir hizmet. Haldız Grup ve Turgay Tüysüz başta olmak üzere katkısı, emeği olanlara buradan alkışımı gönderiyorum. Özellikle deplasman maçların yayını çok değerli. Diliyorum, bundan sonraki dış saha maçlarında da ev sahibi kulüpler zorluk çıkarmaz, bizler oturduğumuz yerden izleme imkanı buluruz.

GÖKDENİZ SÜRPRİZİ, TAKTİK GEREĞİ Mİ?

Zirveye giden yolda zorlu bir virajdı Tarsus. Lig başlarken favoriler arasında gösterilen, iyi kadro kuran ve bir ara 4’te 4 yapan güçlü bir rakibe konuk olacaktır. Dişimize göre rakiplerle üst üste oynadığımız ve iyi sonuçlar aldığımız maçların ardından zirve yarışı yapan Tarsus karşısında bir anlamda güç testinden geçecek, hangi hedefe yürüyeceğimizi görecektik. Sevgili İlker Uzel maçtan 3 saat kadar önce kadroları bildirdi. Bizim 11’de bir sürpriz dikkatimizi çekti. Burak Özbakır’ın yerinde Gökdeniz vardı. Burak Özbakır, özellikle son maç sahanın en iyileri arasındaydı. Kenara alınmasını kafamızda sorguladığımızda teknik gereği olabileceğini düşündük.

TARSUS TARAFTARINA TEŞEKKÜR

Uzak sayılabilecek deplasmanda 150 kadar taraftarımız vardı. Tarsus taraftarı da zirveye oynayan takımlarını yalnız bırakmamıştı. Güzel bir hava ve zeminde oynandı maç. Tarsusluların Kocaelispor taraftarını en güzel şekilde ağırlaması, maç öncesinde iki takımı tribüne çağırıp alkışlaması çok güzeldi. Teşekkür ediyoruz. Dostluk köprüleri sağlam atıldı. Rövanşta aynı misafirperverliği göstereceğimizden kuşkum yok. Aslında maçın henüz başında öne geçebilirdik. İshak biraz çabuk davranmış olsa, elverişli pozisyonda golü yapabilirdi. Ağır kaldı. 10.dakikada İshak yay üzerinde topu bıraktı, Hamza’nın şutu kalecide kaldı. Hareketli başlamıştık. Ev sahibi 13.dakikada ciddi bir pozisyon buldu. Uzun topla sağdan hareketlenen Tarsuslu futbolcu Allah’tan ağır davrandı da savunmamız yetişti.

MUHTEŞEM SÜLEYMAN SAHNEDE

İlk yarım saat geçilirken Burak Süleyman’ın akıl dolu serbest atışını izledik. Kaleci soluna gidip orta beklerken, Burak boş gördüğü sağ tarafa gönderdi topu. Gol diye baktık ama az farkla meşin yuvarlak auta gitti. 1 dakika sonrasında ise golümüz geldi. Son haftaların yıldızı Burak Süleyman sahnedeydi. Yay üzerine geldiğinde sağdaki Gökdeniz ile verkaça girdi, topla buluştuğunda yerden çok güzel vurdu. Top ağlardaydı. 35’te onların net bir pozisyon var. Kavisli gelen ortada yapılan kafa vuruşunda top direğin dibinden dışarı gitti de oh çektik. Devrenin son dakikasında yüreğimizi ağzımıza getiren bir şut var. Uzun mesafeli ve düzgün bir şuttu, Can Emre köşeden kaleye gitmekte olan topu harika kurtardı. Soyunma odasına 1-0 önde, moralli girdik.

10 DAKİKA ARAYLA TALİHSİZ İKİ GOL

Oyunun kontrolü genel anlamda bizdeydi. Rakibin gol atacak hali havası yoktu. 52’nci dakikada rakibin en önemli oyuncusu Yasin sağ taraftan şandel diye tabir ettiğimiz bir vuruş yaptı. Böyle bir vuruşun yapılabileceğini beklemeyen Can Emre biraz öndeydi, top 90 diye tabir edilen yere yakın yerden ağlara gitti. Can topu çıkartacağım derken, sakatlandı. Sol dizinde ciddi bir kesik oluştu. Geçmiş olsun dileyelim. Hesapta olmayan bu gol ev sahibini ateşlerken, bizim takımın moralini düşürdü. Çok değil 10 dakika sonra yine talihsiz bir gol yedik. Soldan yapılan ortada Yasin’ın vuruşunda top Murat’a çarpıp kalecimizi yanılttı ve ağlara gitti. Tarsus takımı ve taraftarı ne olduğunu anlamamadan öne geçmişti. Bizler de şoktaydık.

SON DAKİKALARDA BİR DE BİZE OLSUN

Kenar yönetim ilk hamlesini golden 3 dakika sonra yaptı. Gökdeniz yerini Özbakır’a bıraktı. Değişen isimler de, zamanlama da bence doğruydu. 68’de ceza alanı içinde kalecinin hemen önünde Hamza topla buluştu. Golle adeta burun burunaydı. Ne yazık ki, sol ayağıyla kötü bir vuruş yaptı. 78’de Mert-Özgür değişikliğiyle hücum gücümüzü arttırmak istedik. Tabi, 3 sarı kartla oynayan Mert’in cezalı duruma düşmemesi de düşündük. 86’ncı dakikada kaçan bir gol daha var bizim adımıza. Burak Süleyman ortaladı, İshak kaleciyle karşı karşıya atamadı. Artık dakikalar 88’i gösteriyordu ve sanıyorum birçoğumuz şu son dakika golüyle bir de biz sevinsek diye içimizden geçiriyorduk. Yine çoğunluğumuz o dakikaya kadar ayağında top tutamayan, fırsatları da kullanamayan İshak’ın neden hala oyunda olduğuna isyan ediyorduk.

O PENALTIYI HERKES ÇALAMAZDI

Burak Süleyman’ın pasında Ali Keten sol çapraza girdi, gol açısı falan yoktu ama aldığı darbeyle kendini yerde buldu. Pek çok hakem ev sahibi takım aleyhine o dakikada penaltı çalamazdı. Kayserili cesur hakem tereddüt bile etmeden, beyaz noktayı gösterdi. Doğrusu penaltı atılırken tedirginlik yaşadık. Malum iki penaltı kaçırmıştık. Acaba mı derken, Burak Süleyman topa son derece kararlı geldi ve sağ ayağıyla nefis bir vuruş yaptı. Bu penaltıyı kurtarabilecek bir kaleci olduğunu sanmıyorum. 2-2’den sonra çok az süre kalmıştı. Aslında her iki takım da beraberliğe razıydı. Bitiş düdüğü geldi. Öne geçtiğimiz, net fırsatlar bulduğumuz maçı kazanamadığımız için üzülüyoruz ama son anlara yenik girdiğimizi ve elimiz boş dönebileceğimizi düşündüğümüzde bir puan iyi puan diye bakıyoruz.

Toparlarsak; grubun şampiyonluk adaylarından biriydi rakibimiz. Oyuna baktığımızda galibiyete daha yakın olduğumuzu görüyoruz. Yediğimiz iki gol de talihsizlik. Muhtemelen ilk golü yemesek, istediğimizi alıp dönerdik. Bu Tarsus takımı grubun favorisiyse, bizim onlardan eksiğimiz değil, fazlamız olduğunu düşünüyorum. Bir başka iddialı takım Utaş Uşak maçında da kafa kafaya oynamıştık. Zirve adayı testinden başarıyla çıktığımızı düşünüyorum; artık güçlü bir şekilde biz de varız diye haykırabiliriz. Şimdi fikstür avantajıyla kendimizi grubun üstlerine atmalıyız. Osmaniye ve Payas aşabileceğimiz engeller. 6 puan bizi çok rahat Play-Off hattına sokar.