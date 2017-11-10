Zirve Bağdatspor’un: 4-1
1.Küme A Grubu’nda 7’inci haftanın son maçı dün akşam Bağdatspor ile Ç.Plajyoluspor arasında oynandı.
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Geçtiğimiz hafta sonu lider Yavuzspor’u farklı skorla yenip, zirve yarışına ortak olan Bağdatspor, bu kez de Ç.Plajyoluspor’u 4-1 yendi, bu sezon ilk kez liderlik koltuğuna oturdu. A Grubu’nda hafta içi mesaisinde çarşamba akşamı Esenspor’a 1-0 mağlup olan Yavuzspor, son iki maçında 6 puan kaybetti, üçüncü sıraya geriledi.
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Etiketler : Yavuzspor, Bağdatspor
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