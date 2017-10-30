Zirvede kayıp yok

Liderin takipçileri Bağçeşmespor, Uzuntarla Belediye ve Hisareynspor da kazanan takımlar oldu.

BAĞÇEŞMESPOR TAKİPTE

Geçen haftaya kadar ligin zirvesinde yer alan, 3’te 3 yapan Bağçeşmespor, deplasmanda Tayfunspor’a 2-0 mağlup olup, hem liderliği, hem de namağlup unvanını kaybetmişti. Mavi-Yeşilli ekip, bu sezon mağlup olmayan, 4 maçta 6 puan toplayan Bahçecikspor’u evinde konuk etti. Bağçeşmespor, ligde yenilgisi bulunmayan rakibini 4-1 gibi farklı skorla yendi, zirve takibini devam ettirdi. Ligin yenisi G.Şirinköyspor ligde ilk galibiyetini Çamlıtepespor’u deplasmanda 3-0 yenerek elde etti.

UZUNTARLA BELEDİYE SAHASINDA HİSAREYN DEPLASMANDA KAZANDI

1.Küme B Grubu’nda şampiyonluk yarışı yapan takımlardan Uzuntarla Belediyespor, iki maçlık beraberlik serisinden sonra önceki gün sahasında MAP Şenerspor’u konuk etti. Yeşil-Siyahlı ekip, rakibini 4-1 yendi, iki maç sonra kazandı. Bu maçta hava topu mücadelesinde sakatlanan Uzuntarlasporlu Burhan ile Şenersporlu Üzeyfe ambulansla hastaneye kaldırıldı. Lige yenilgi ile başlayan Hisareynspor ise üst üste 4’üncü maçından da galip geldi, deplasmanda Serhatspor’u yendi.

Mert Güvenaltın

